Der Apple-Konzern hat am Donnerstagabend unter der Beachtung einer Vielzahl von Analysten und Anleger seine Quartalszahlen vorgelegt. Diese massiv positiven Nachrichten wurden dabei gemeldet. Hebt die Aktie von Apple jetzt ab?

Mit der Apple-Aktie hat am Donnerstag einer der am schwersten angeschlagenen Konzerne aus den Magnificent Seven seine Quartalszahlen vorgelegt. Nach den negativen Signalen der Fed zeigten sich Anleger im Vorfeld der Zahlen zusätzlich verunsichert. Das wurde gemeldet:

Apple-Aktie mit massiv positiven Nachrichten

Trotz des deutlichen Abverkaufs der Apple-Aktie in den vergangenen Monaten hat Apple die Börse mit seinen Zahlen überzeugen können. So meldete das Unternehmen einen Gewinn je Aktie im zweiten Quartal von 1,53 US-Dollar je Aktie (0,03 US-Dollar je Aktie mehr als erwartet) und einen Umsatz von 90,8 Milliarden US-Dollar (190 Millionen US-Dollar mehr als erwartet). Mehr als die Hälfte der Erlöse entfielen auf das iPhone.

Zusätzlich positiv kamen eine Erhöhung der Aktienrückkäufe um 110 Milliarden US-Dollar und eine Steigerung der Dividende an. Weiterhin kündigte CEO Tim Cook eine spannende Neuerung in der kommenden Woche an. Dazu hieß es von dem Manager:

„Wie immer konzentrieren wir uns darauf, unseren Kunden die allerbesten Produkte und Dienstleistungen anzubieten und dabei gleichzeitig den Grundwerten gerecht zu werden, die uns antreiben.“

In Aktien wie Apple investieren?

Dann werfen Sie jetzt einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Tech Giganten Index

Kommt jetzt der Turnaround bei der Apple-Aktie?

Infolge dieser guten Zahlen konnte die Aktie von Apple um 6,75 Prozent anziehen und über die 200-Tage-Linie bei 181 US-Dollar ansteigen. Damit deutet sich ein Trendbruch bei dem iPhone-Hersteller an, der zuletzt an der Börse arg unter Druck stand.

Sollten sich die Gewinne am Freitag halten, ist womöglich ein Anstieg in Richtung der 195 bis 200 US-Dollar möglich. Dies bedeutet eine Gegenbewegung zur bisherigen Korrektur nach den überzeugenden Ergebnissen,

TradingView Apple Chart 1 Jahr

Diesen Chart finden Sie auf TradingView

Lesen Sie auch:

Dividendenregen in Deutschland: Bei diesen Aktien winken bald enorm hohe Ausschüttungen

Oder:

Bitcoin im freien Fall: Droht jetzt weiteres zweistelliges Abwärtspotenzial?

Hinweis auf Interessenkonflikte:

Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von dem Emittenten Vergütungen.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.