Apple hat es erneut geschafft und ist nun über drei Billionen Dollar wert. Doch lohnt es sich, beim wertvollsten Unternehmen der Welt jetzt noch einzusteigen?

Apple hat es wieder geschafft: Die Aktie stieg gestern um zwei Prozent auf 193 Dollar. Das verhalf dem Unternehmen zu einer Marktkapitalisierung von 3,01 Billionen Dollar. Zuletzt durchbrach die Aktie diese Marke im August.

Doch was sind die Hintergründe und lohnt es sich überhaupt noch, beim ohnehin schon wertvollsten Unternehmen der Welt jetzt einzusteigen?





Apple über drei Billionen Dollar wert – jetzt einsteigen?

Mit über drei Billionen Dollar an Börsenwert ist Apple das größte börsennotierte Unternehmen der Welt. Auf Platz zwei folgt mit 2,7 Billionen Dollar Microsoft, Platz drei nimmt mit 2,14 Billionen Dollar Saudi Aramco ein.

Wie „Forbes“ berichtete, lag der Grund für den Anstieg in Daten, die zeigen, wie stark die Dienstleistungssparte von Apple läuft. UBS Analyst David Vogt etwa wies in einer Mitteilung daraufhin, dass die Ausgaben in Apples App Store im November im Vergleich zum Vorjahr um elf Prozent gestiegene sind – dies hätte seine Prognose für das Gesamtwachstum der Servicesparte von 16 Prozent im laufenden Quartal nochmal bestätigt.

Erst vergangenen Monat brach Apple mit dem dritten Quartal Rekorde und Analysten rechnen für das – durch Weihnachten gestärkte – vierte Quartal mit weiteren. Auch überzeugt ist der bekannte Tech-Analyst Daniel Ives von Wedbush. So berichtete „TipRanks“, dass ihn die starken iPhone-Verkäufe und die Dynamik im Dienstleistungssegment überzeugen. Er hat für Apple derzeit das höchste Kursziel: 240 Dollar bieten immerhin noch rund 24 Prozent Luft nach oben. Auch der Konsens der Analysten rät mehrheitlich zum Kauf der Aktie. Sowohl für das laufende Geschäftsjahr als auch das folgende rechnen sie im Schnitt mit soliden steigenden Gewinnen und Umsätzen. Die Wachstumsraten sind hier zwar im einstelligen Bereich, können sich aber dennoch sehen lassen.

Die Apple-Aktie liegt seit Jahresbeginn bereits über 45 Prozent im Plus. Ein solcher Kursanstieg ist für nächstes Jahr vermutlich nicht mehr zu erwarten. Dennoch bleibt die Lieblings-Aktie von Warren Buffett ein Dauerbrenner im Depot.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Mülller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.