Einige Aktien im deutschen Leitindex standen zuletzt arg unter Druck und Anleger fragen sich: Wann kommen die angeschlagenen Unternehmen wieder auf die Beine? So stehen aktuell die Chancen:

Der DAX besteht nicht nur aus einigen Highflyern wie SAP, Siemens & Co., sondern hat wie jeder Index auch ein paar Krücken vorzuweisen. Die Frage ist allerdings: Wie stehen die Chancen, dass diese Unternehmen wieder zeitnah auf die Beine kommen? Ist hier überhaupt eine Erholung möglich?

Wann schaffen diese DAX-Aktien den Turnaround?

Dazu lohnt sich ein genauerer Blick auf die drei deutschen Turnaround-Kandidaten aus dem DAX Bayer, Vonovia und Zalando:

Turnaround-Kandidat: Bayer

Bayer ist in den vergangenen Monaten arg unter Druck geraten, denn das Unternehmen belasten neben den Glyphosat-Klagen die massiven Schulden und die Lecks innerhalb der eigenen Pharma-Pipeline.

Zwar hat das Management eine Strategie zur Lösung dieser Problematiken vorgestellt – überzeugen konnte man den Kapitalmarkt damit allerdings nicht. Dementsprechend dürfte sich ein Turnaround bei dem DAX-Konzern und der Fülle seiner Probleme wohl noch einige Jahre hinziehen.

Turnaround-Kandidat: Vonovia

Hohe Zinsen sind zu einem großen Belastungsfaktor für Immobilienunternehmen wie Vonovia geworden, was sich besonders an den Börsenkursen bemerkbar gemacht hat. Damit die Schuldenlast bei dem DAX-Konzern nicht in einen kritischen Bereich gerät, muss man deshalb aktuell Anteilsverkäufe durchführen.

Erst sinkende Zinsen dürften dem Kurs wieder Flügel verleihen, wenn gleich eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass Vonovia nach den Anteilsverkäufen geschwächt aus dieser Krise hervorgehen wird. Da zusätzlich die Zinsen nur langsam sinken werden, könnte sich der Turnaround bis 2025/26 hinziehen.

Turnaround-Kandidat: Zalando

Zu wenig Profitabilität und schwindende Kundenzahlen haben die Aktie von Zalando zeitweise um mehr als 80 Prozent von ihren Hochs nach unten gedrückt. Seit Jahresbeginn konnte die Aktie wegen eines Sparprogramms und mehr Gewinnen 27 Prozent zulegen.

Da besonders die Konjunkturlage das Geschäft des Modehändlers beeinflusst und sich letztere global langsam aufzuhellen scheint, könnte bereits in diesem Jahr der Turnaround bei Zalando konkretere Formen annehmen.

