In der Handelswoche vom 17. bis 21. Juli gehen einige spannende Hochdividendenwerte Ex-Dividende. Wer sich die attraktiven Dividenden sichern will, muss die Titel allerdings am Ex-Dividendentag halten.

Wer auch in der jetzigen Handelswoche Ausschüttungen erhalten will, der muss sich sputen, denn nur wenige Werte haben zwischen dem 17. und 21. Juli ihren Ex-Dividendentag. Umso wichtiger ist es allerdings dann die richtigen Werte an den entsprechenden Ex-Tagen zu halten.

Attraktive Dividenden von bis zu 7 Prozent

Vor allem diese drei Aktien könnten dabei interessant sein, da es hier nicht nur einiges an Dividende, sondern auch teilweise Kurspotenzial gibt:

Colgate-Palmolive (Dividendenrendite 2,60 Prozent)

So hat am Donnerstag die Aktie von Colgate-Palmolive ihren Ex-Dividendentag. Mit 2,6 Prozent Dividendenrendite ist die Aktie zwar kein Hochdividendenwert, bietet aber zusätzlich zur Ausschüttung noch Kurschancen.

Dem Basiskonsumgüterwert trauen die Analysten nämlich noch rund 13 Prozent Kurspotenzial zu und auch in einer Rezession dürfte sich das konservative Geschäftsmodell gut behaupten.

Costamare (Dividendenrendite 4,65 Prozent)

Acht Prozent Kurspotenzial traut der Konsens der Analysten hingegen der Aktie von Costamare zu, welche zudem noch am Mittwoch ihren Ex-Dividendentag hat.

Der Betreiber von Container- und Trockenschüttgutschiffen ist dabei wegen der Dividendenrendite von 4,6 Prozent und der Bewertung mit KGV 2,9 interessant.

LTC Properties (Dividendenrendite 6,87 Prozent)

Die allerdings mit Abstand höchste Dividendenrendite erhalten Anleger in dieser Woche bei LTC Properties. Der REIT aus den USA geht dabei am Donnerstag für die monatliche Ausschüttung Ex-Dividende.

Bei dem Unternehmen handelt es sich dabei um einen Vermieter und Besitzer von Immobilien im HealthCare Sektor. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei 6,87 Prozent auf den momentanen Kurswert.

