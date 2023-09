Unternehmensprofil

Die Colgate-Palmolive Co. ist ein global agierender Hersteller von Konsumartikeln und Haushaltsprodukten. Zu den bekanntesten Marken des US-Konzerns zählen die Zahncreme Colgate, die Flüssigseife Palmolive und das Spülmittel Ajax. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte in den Segmenten " Oral, Personal and Home Care" (Mundpflege, Körperpflege und Haushaltspflege) sowie "Pet Nutrition" (Tiernahrung). Mit einem Anteil von rund zwei Fünfteln repräsentiert die Mundpflege den größten Umsatzposten. Seine Produkte vertreibt der Konzern in mehr als 200 Ländern weltweit. Dabei trägt das Geschäft außerhalb der USA zu rund vier Fünfteln bei. Rund die Hälfte der Erlöse erzielt der Konzern in Wachstumsmärkten wie Lateinamerika, Großasien/Afrika und Zentraleuropa. William Colgate gründete bereits 1806 einen Einzelhandel für Wäschestärke, Seife und Kerzen. 1923 wurde die Gesellschaft als Aktiengesellschaft eingetragen und fusionierte 1928 mit Palmolive-Peet. Der heutige Firmenname entstand 1953.

Offizielle Webseite: www.colgate.com