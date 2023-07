Warren Buffett hat zusammen mit Berkshire Hathaway Anfang dieser Woche 3,3 Milliarden Dollar in eine Zukunfts-Technologie investiert. Was der Deal beinhaltet und wie Anleger davon profitieren können.

Wie Bloomberg berichtet, kauf Berkshire Hathaway Energy, eine Tochter-Gesellschaft von Warren Buffetts Berkshire Hathaway, einen Anteil eines LNG Export-Projekts in Maryland für 3,3 Milliarden Dollar. Den Anteil kauft Buffett dem bekannten Energie-Unternehmen Dominion ab.

Warren Buffett investiert in LNG

Liquified Natural Gas (kurz LNG oder auch Flüssiggas auf deutsch) ist eine Zukunfts-Technologie. Vor allem durch den Ukraine-Krieg wurde diese Art des Gases interessanter - auch Deutschland investiert fleißig, will sich so von herkömmlichen Gas-Importen unabhängiger machen. Nun investiert also auch Warren Buffett durch Berkshire Hathaway in die LNG-Technologie. Dazu schreibt Bloomberg: "Durch den Deal wird die Kommanditbeteiligung des Unternehmens am Terminal auf 75 Prozent steigen, während eine Einheit von Brookfield Infrastructure Partners die restlichen 25 Prozent hält, sagte Warren Buffetts Berkshire in einer Erklärung am Montag."

Wie Bloomberg berichtet, bekommt Buffett somit die Kontrolle über eines von nur sieben LNG-Terminals, welche Flüssiggas exportieren können. Zusätzlich schreibt Bloomberg: "Cove Point LNG verfügt über langfristige Verträge mit Unternehmen wie Tokyo Gas Co. und Sumitomo Corp. Dominion sagte in einer separaten Erklärung, dass es den Erlös zur Schuldentilgung verwenden werde. Dominion, das eine Geschäftsprüfung durchgeführt hat, hat angekündigt, im dritten Quartal einen Investorentag zu veranstalten, um einen aktualisierten strategischen und finanziellen Ausblick zu geben."

Doch wie können Anleger nun vom Megatrend LNG profitieren?

So investieren Anleger in Flüssiggas

Wenn Warren Buffett in ein Gebiet investiert, dann sieht er daran langfristige gute Wachstumschance. Doch wie können Anleger nun von Buffetts Entscheidung profitieren? Auch in Berkshire Hathaway Aktien zu investieren kann eine Minimal-Lösung sein, doch einen riesigen Anteil hat LNG nicht im Portfolio. Deshalb bietet es sich an, direkt in die LNG-Branche zu investieren.

Unter Anderem können Sie dies mit einem Zertifikat auf unseren BÖRSE ONLINE Flüssiggas-Index. In dem Index befinden sich 20 Werte, die vom Megatrend Flüssiggas profitieren. Einmal im Jahr wird der Index rebalanciert, aber aktuell machen die Aktien von Tecnicas Reunidas 10,36 Prozent des Index aus, TECHNIP ENERGIES N.V. stehen für 9,29 Prozent Anteil und Koninklijke Vopak für 8,01 Prozent.

Doch auch Aktien wie Air Liquide, Linde oder Shell befinden sich im BÖRSE ONLINE Flüssiggas-Index.

