Aktienkäufe oder Verkäufe von Führungskräften finden große Beachtung, Ende November gab es einen großen sogenannten Insiderkauf beim diesem deutschen Pharmaunternehmen. Das verspricht ordentliche Kurschancen



Das deutsche Familienunternehmen Dermapharm verzeichnete im November einer der größten Insiderkäufe im SDAX. So erwarb die Themis Beteiligungs-AG unter Leitung vom Aufsichtsratsvorsitzenden Wilhelm Beier 400.000 Aktien zu einem Kurs von 38,04 Euro.



Insiderkäufe eher selten

Insiderkäufe in dieser Größenordnung sind bei Dermapharm eher die Seltenheit. Der zuletzt auffällig große Insiderkauf fand vor etwas mehr als einem Jahr statt. Damals erwarb die Themis Beteiligungs-AG 1,45 Millionen Aktien zu einem Kurs von 38,50 Euro.



Spanndes Unternehmen – eine Chance für Anleger

Mit Ende der Sonderkonjunktur bei Pharmawerten in Folge der Pandemie ging es bei der Aktie zunächst erstmal rasant bergab. Die Aktie gab ausgehend von Dezember 2021 bis Anfang November 2022 etwa 58 Prozent nach und scheint nun bei etwa 35 Euro einen guten Boden gefunden zu haben. Mit der Übernahme des französischen Naturarzneimittel-Herstellers Arkopharma setzt das Nähe-München angesiedelte Unternehmen, vermehrt auf die Produktion von pflanzlichen Medikamenten und versucht damit die schwache Nachfrage nach Corona-Impfstoffen auszugleichen. Die zuletzt vorgelegten Unternehmenszahlen beweisen, dass dies funktioniert, so haben die Erträge von Arkopharma einen wesentlichen Anteil am Gesamterfolg von Dermapharm. Mit einem aktuellen KGV von 17 und einem Kurs-Umsatzverhältnis von 1,95 ist die Aktie attraktiv bewertet. Die Privatbank Berenberg stuft die Aktie als „Kauf“ mit Kursziel 58 Euro ein, das sind rund 45 Prozent Aufwärtspotenzial auf derzeitigem Kursniveau.



Fazit Der Trend zu pflanzlichen Medikamenten ist weiterhin intakt. Die höheren Gewinnspannungen bei diesen Produkten im Vergleich zu den verschreibungspflichtigen Medikamenten dürften das Betriebsergebnis langfristig positiv beeinflussen. Die Aktie ist langfristig aussichtsreich. Dermapharm ist Mitglied im DER AKTIONÄR Familienunternehmen Index, mehr Infos zum Index gibt es hier.



