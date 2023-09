Unternehmensprofil

Dermapharm bezeichnet sich als führender Hersteller von patentfreien Markenarzneimitteln für ausgewählte Märkte in Deutschland. Weitere Kernmärkte sind Österreich und die Schweiz. Die internationale Präsenz soll ausgebaut werden. Das Unternehmen verfügt nach eigenen Angaben über mehr als 1.300 Zulassungen für über 380 pharmazeutische Wirkstoffe (APIs). Zudem bietet Dermapharm ein wachsendes Portfolio weiterer Gesundheitsprodukte an wie Kosmetika, Nahrungsergänzungsmittel, Diätprodukte und Medizinprodukte. Dabei nutzt Dermapharm seine Direktmarketing-Expertise, indem sie unter der Marke axicorp Arzneimittel aus anderen EWR-Mitgliedstaaten zum Weiterverkauf in Deutschland importiert; der Profit liegt dabei in den Preisunterschieden zwischen diesen Märkten. Das Segment "Pflanzliche Extrakte" wird von der spanischen Tochtergesellschaft Euromed S.A. repräsentiert, die zu den führenden Herstellern von Pflanzenextrakten und pflanzlichen Wirkstoffen gezählt wird.

Offizielle Webseite: www.dermapharm.de