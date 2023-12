Nach einem außergewöhnlich guten November war es das mit der Jahresauftaktrallye? Weit gefehlt! Darum warten im Dezember die vermutlich höchsten Kursgewinne bei DAX, S&P500 & Co. noch auf Anleger:

Der November konnte in diesem Jahr mit einem Plus von fast zehn Prozent in den großen Indizes abgeschlossen werden. Doch nach diesem saftigen Kursplus gehen viele Anleger davon aus, dass es das mit der Jahresendrallye bereits gewesen sein dürfte. Allerdings sollte man mit diesen Schlüssen nicht zu voreilig sein, denn zumindest die Historie zeigt nämlich ein anderes Bild:

Darum gibt es im Dezember die vermutlich höchsten Kursgewinne für DAX, S&P500 & Co.

Denn schaut man auf die Statistiken des US-Wahlzyklus, der einer der größten Einflussfaktoren für den Aktienmarkt ist, dann wird klar: im Dezember könnte es für Anleger noch eine ganze Menge an Rendite geben.

So ist der November im dritten Jahr einer Präsidentschaft statistisch gesehen eher ein mauer Monat, während tatsächlich der Dezember oftmals für hohe Renditen am Aktienmarkt sorgt. Dementsprechend sind zumindest die Aussichten für den letzten Monat des Jahres 2023 positiv:

S&P500 Returns im dritten Jahr einer Präsidentschaft

Die Jahresendrallye ist noch lange nicht vorbei

Die Statistik spricht also dafür: Die Jahresendrallye ist noch lange nicht vorbei. Für Indizes wie den DAX bedeutet dies, dass wir 2023 definitiv noch ein neues Allzeithoch sehen dürften, insofern sich diese Saisonalität auch in diesem Jahr als treffsicher erweist. Für den amerikanischen Leitindex S&P500 ist hingegen wahrscheinlich, aber vorerst nur ein neues Jahreshoch drin.

Aber Anleger sollten sich nicht zu früh freuen, denn auch wenn der Zyklus der US-Wahljahre steigende Kurse im Dezember verspricht – im Januar und Februar dürften diese dagegen vermutlich ausbleiben. Denn die viel erwartete Jahresauftaktrallye gibt es in Wahljahren zumeist nicht und wenn dann nur im Monat März:

S&P500 Returns in Wahljahren

