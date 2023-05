In dieser Woche haben einige spannende Dividendenzahler ihren Ex-Dividende Tag. Damit Anleger einen Anspruch auf die satten Ausschüttungen haben, muss man sie aber vorher kaufen. Vor allem bei diesen drei Aktien sollten sich Anleger sputen.

Der Mai und Juni eines jeden Jahres bilden die deutsche Dividendensaison. Hier zahlen außerordentlich viele Unternehmen ihre Gewinne an Aktionäre aus und auch einige Zahlungskräftige ausländische Dividendenzahler werden im Mai satte Beträge an Investoren überweisen.

Aufpassen! Sichern Sie sich noch schnell diese Dividendenaktien

Wer von dem Kuchen aber etwas abhaben will, der muss schnell sein, denn viele Unternehmen gehen bald Ex-Dividende und danach besteht kein Anspruch mehr auf die Zahlung. Vor allem diese drei Unternehmen sollten sich Anleger vor diesem Hintergrund genauer anschauen, da die Aktien nicht nur Dividenden, sondern auch Kurspotenzial bieten:

Vonovia (Dividendenrendite: 4,4 Prozent)

Erster und wahrscheinlich auch spekulativster Wert dieser Liste ist der deutsche Mietkonzern Vonovia. Nach den harten Verwerfungen am Immobilienmarkt und der Dividendenkürzung des Unternehmens gibt es jetzt mal etwas Positives für Aktionäre, nämlich eine Ausschüttung.

Um diese zu erhalten, müssen Anleger vor Donnerstag, dem 18.05. die Aktie besitzen. Aktuell weist die Vonovia eine Dividendenrendite von 4,4 Prozent aus und hat auch gleichzeitig eine Menge Kurspotenzial, sollte sich das Zinsumfeld und damit der Immobilienmarkt wieder erholen.

E.ON SE (Dividendenrendite: 4,8 Prozent)

Deutlich konservativer sind Anleger dagegen mit dem Energieversorger E.ON aufgestellt, der ebenfalls am 18.05. Ex-Dividende gehandelt wird. Hier liegt die Dividendenrendite bei 4,8 Prozent und der Konzern ist eher konservativ aufgestellt.

Chancen bieten sich allerdings natürlich in der Transformation zur erneuerbaren Energie, bei der der große Konkurrent RWE allerdings schon deutlich weiter ist.

Freenet AG (Dividendenrendite: 6,38 Prozent)

Noch mehr Dividende und einiges Kurspotenzial gibt es dagegen bei Freenet. Die Aktie des größten netzunabhängigen Mobilfunkanbieters ist vor allem wegen starken Neukundenzuwächsen und überraschender Preissetzungsmacht interessant.

Attraktiv macht die Aktie zudem die Dividende in Höhe von 6,38 Prozent des aktuellen Kurswertes. Wer hier etwas abhaben will, der muss sich aber sputen, denn genauso wie die anderen Werte wird auch Freenet am 18.05. Ex-Dividende gehandelt.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: E.on, Freenet, Vonovia