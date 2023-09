Unternehmensprofil

Die Vonovia SE (vorher Deutsche Annington Immobilien SE) ist die Obergesellschaft einer Unternehmensgruppe, die in Deutschland mehr als 480.000 eigene Wohnungen bewirtschaftet und damit zu den größten privatwirtschaftlichen Vermietern von Wohnimmobilien in Europa zählt. Hinzu kommt ein Bestand von rund 39.000 Wohnungen in Schweden und mehr als 21.000 Wohnungen in Österreich. Der Gesamtverkehrswert belief sich Ende 2022 auf rund 95 Mrd. Euro. Neben den eigenen Objekten verwaltet Vonovia mehr als 70.000 Wohnungen für Dritte. Darüber hinaus ist Vonovia mit einer Minderheitsbeteiligung an einem ehemaligen Portfolio der französischen Staatsbahn SNCF sowie an der niederländischen VESTEDA beteiligt. Seit September 2021 ist die Deutsche Wohnen SE unter dem Dach der Vonovia SE konsolidiert.

Offizielle Webseite: www.vonovia.de