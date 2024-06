Momentan befindet sich die Aktie des Rüstungskonzerns Rheinmetall in einer Seitwärtsbewegung und wartet auf einen Ausbruch. Sorgt dafür jetzt eine Ankündigung aus der Ukraine? Das sollten Anleger jetzt wissen.

Seit 2022 gehört die Aktie des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall auch aufgrund des Ukraine-Krieges zu den absoluten Top-Performern an der Börse und konnte seitdem ihren Wert fast versiebenfachen. Seit Jahresanfang steht schon wieder ein Plus von etwa 80 Prozent zu Buche und im April 2024 folgte ein neues Allzeithoch bei 571,80 Euro.

Derzeit notiert die Aktie mit um die 530 Euro etwas darunter. Eine eindeutige Richtung konnte das Papier schon seit zwei Monaten nicht mehr einschlagen. Gibt eine Nachricht aus der Ukraine dem Titel jetzt wieder einen Schub?

Rheinmetall eröffnet Produktionsstätte in Ukraine

Wie Rheinmetall kürzlich selbst mitteilte, hat der Konzern in der Ukraine einen ersten Panzer-Reparaturbetrieb und eine Produktionsstätte eröffnet . Es seien die Schlüssel zur Werkstatt für die Reparatur und Wartung des Schützenpanzers Marder übergeben worden, teilte das ukrainische Ministerium für strategische Industriezweige am Montag in Kiew mit. "Die Eröffnung einer gemeinsamen Produktionsstätte mit Rheinmetall ist nicht nur ein Schritt zum Sieg der Ukraine, sondern auch eine wichtige Etappe beim Aufbau des Arsenals der freien Welt", sagte Minister Olexandr Kamyschin einer Mitteilung zufolge.

Nach Angaben des Kiewer Verteidigungsministeriums ermöglicht das erste gemeinsame Servicezentrum eine schnelle Reparatur und Wartung von deutschem Gerät direkt in der Ukraine, die sich seit mehr als zwei Jahren gegen den russischen Angriffskrieg wehrt. Das solle die Effizienz der Streitkräfte erheblich steigern. Und auf die erste Produktionsstätte könnten natürlich noch weitere folgen.

Die Aktie von Rheinmetall mit finden Sie mit anderen Werten auch im Stabile Werte Index von BÖRSE ONLINE.

Neues Allzeithoch für Rheinmetall-Aktie möglich

Ob die Nachrichten aus der Ukraine die Aktie jetzt sofort aus der Seitwärtsbewegung befreien, wird sich zeigen, ein neues Allzeithoch ist für die Aktie von Rheinmetall aber mittelfristig nicht unwahrscheinlich, wenn man sich den Konsens von Analysten anschaut. Laut Daten der Plattform „MarketScreener“ gehen Experten im Schnitt von einem Kursziel um die 575 Euro aus, in der Spitze wären sogar Werte von bis zu 730 Euro drin, was einem Upside von über 35 Prozent entsprechen würde. Ein Ausbruch in höhere Kursregionen scheint nur eine Frage der Zeit zu sein.

Mit Material von dpa-AFX

Lesen Sie auch: Letzte Chance auf hohe Zinsen?! Die besten Festgeld Angebote mit attraktiven Konditionen im Juni

Oder: Achtung: Warum ab morgen am Markt eine Korrektur beginnen könnte – Jetzt verkaufen?