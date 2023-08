Dieser Top-Ökonom ist davon überzeugt, dass nichts die Märkte mehr aufhalten kann. Hat er recht? Und bedeutet das für Anleger die letzte Chance zum Kaufen?

Während in Deutschland die Zeichen einer Rezession immer deutlicher werden, laufen DAX & Co. zu Rekordständen. Dieses seltsame Verhältnis zwischen Realwirtschaft und Börsenrealität lässt viele Anleger daher glauben, dass eine heftige Korrektur an den Märkten bevorsteht.

Allerdings hat der Top-Ökonom und Wharton-Professor Jeremy Siegel hier eine konträre These. Laut ihm befinden wir uns nämlich in einem Bullenmarkt.

Dieser Top-Ökonom glaubt, dass wir schon im Bullenmarkt sind

So sagte der bekannte Finanzprofessor, der in der Vergangenheit oftmals mit seinen richtigen Prognosen überzeugt hatte, gegenüber dem Nachrichtensender CNBC, dass sich Aktien auf dem Weg zu neuen Rekordhochs befinden würden.

Noch vor wenigen Monaten hatte Siegel tatsächlich vor fallenden Märkten gewarnt, nun aber seine Meinung aufgrund eines starken Arbeitsmarktes und sinkender Inflation geändert.

Für den Top-Ökonom ist die Krise, die wir gerade erleben, daher vorbei. Aber ist das schon die letzte Chance für Anleger vor den Allzeithochs noch einzusteigen?

Bald neue Allzeithochs an den Märkten?

Tatsächlich zeigt zumindest die aktuelle Berichtsaison, dass etwas an Siegels Theorie dran sein könnte. Zumindest in den USA haben nämlich, nachdem 51 Prozent aller Unternehmen ihre Quartalsergebnisse präsentiert haben, ca. 80 Prozent die Schätzungen geschlagen.

Damit scheint eine Rezession in Nordamerika zunächst vom Tisch zu sein, denn auch die Unternehmensaussichten sind weiter überraschend stabil geblieben. Sollte nun auch noch die Notenbank bei sinkender Inflation eine Aussicht auf Senkungen der Kapitalkosten stellen, dann sind durchaus neue Allzeithochs möglich.

In Deutschland könnte es für die Märkte eher schwierig werden

Allerdings gilt dies nur für einen USA-dominierten globalen Aktienmarkt, denn in Deutschland zeichnet sich ein anderes, schwierigeres Bild. Hier sehen viele Ökonomen die aktuelle Wirtschaft mit Problemen und Wachstumssorgen behaftet.

Aus diesem Grund spricht vieles für einen Einstieg in die globalen Märkte, denn auch wenn sich die Lage in den USA verbessert, muss sie es in Deutschland noch lange nicht.

