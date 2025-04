Die Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump treffen auch Banken auf der ganzen Welt. Hierzulande stehen die Aktien der Deutschen Bank und der Commerzbank unter Druck. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?



Die angekündigten US-Zölle haben auf viele Branchen Auswirkungen. Auch europäische Finanzwerte stehen unter Druck, nachdem der Sektor zu Beginn des Jahres besser unterwegs war als der breite Markt. Die geplanten hohen Abgaben auf Importe stören aber den internationalen Handel, ein Zollkrieg wäre eine Katastrophe für die Wirtschaft.

Das spüren Bank-Aktien besonders stark, da ein beeinträchtigtes Wirtschaftswachstum zu mehr Arbeitslosigkeit und Kreditausfällen führen kann. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Banks stürzte in zwei Tagen um rund 10 Prozent ein. Drei Viertel der Rally zwischen Februar und März sind ausradiert.



Deutsche Bank und Commerzbank im Abwärtsstrudel

Die Aktien der Deutschen Bank und Commerzbank gehörten nach einem eh schon schwachen Donnerstag am Freitag zu den größten DAX-Verlieren mit einem Minus von bis zu acht Prozent. Dabei stand die Deutsche Bank, die sich in den letzten Tagen schon um mehr als elf Prozent vom jüngsten Hoch entfernt hatte, durch ein Bußgeld der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main gegen die Fondstochter DWS eh schon unter Druck.

Und auch für die Commerzbank kommen die Zölle zur Unzeit. Erst im März hatte die Aktie knapp unter 25 Euro einen neuen Höchststand seit 2011 erreicht. Jetzt wächst der Abstand zur Bestmarke schnell an.



Wie sollten Anleger mit den Rücksetzern der Banken umgehen?

Anleger sollten bei Deutsche Bank und Commerzbank trotz der Minuszeichen nicht in Panik geraten. Zwar lohnt es sich, die Korrektur der Finanztitel im Blick zu behalten, prinzipiell muss nach der Banken-Rallye ein Rücksetzer aber keinen ganz großen Crash ankündigen. Zumal Verhandlungen über die Zölle mit den USA auch noch folgen werden. Und dann könnte sich das Chartmuster ganz schnell wieder ändern. Unter Donald Trump ist ja bekanntlich vieles möglich.



