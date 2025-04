Der Börsen-Sturm tobt. Doch mit sicheren Aktien können Anleger trotzdem weiterhin Geld verdienen. Auf welche Werte mit niedrigen KGVs und hohen Dividenden Anleger jetzt setzen können.

Aktuell kann die Börse etwas überwältigend daherkommen. Doch wer diese Zeit durchsteht, sein Risiko managed und in der Lage ist, trotzdem noch zu agieren, der wird langfristig zu den Gewinnern zählen. Welche sicheren Aktien sich jetzt anbieten können:

Hohe Dividenden und niedrige KGVs bei diesen Aktien

In der Tabelle oben sehen Anleger Food-, Beverage- und Tabak-Aktien aus dem Stoxx Europe 600 und dem S&P 500. Sortiert sind sie nach dem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis. So ist zu erkennen, dass die Glanbia-Aktie aus Großbritannien momentan mit einem KGV von 8,60 und einer Dividendenrendite von 3,81 Prozent recht günstig ist. Allerdings fiel die Glanbia-Aktie in diesem Jahr auch schon um 23,03 Prozent und befindet sich damit nicht in einem Aufwärtstrend. Anleger sollten sich deswegen lieber auf diese sicheren Lebensmittel-Aktien konzentrieren:

Sichere Lebensmittel-Aktien mit hohen Dividenden

Das Wort "Sicherheit" ist an der Börse natürlich immer etwas schwierig zu benutzen. Natürlich können auch vermeintlich sichere Aktien abstürzen. Anleger können Risiken allerdings minimieren indem sie auf Aktien setzen, die günstig bewertet und in einem Aufwärtstrend sind. Denn so verhindert man, voll ins fallende Messer zu greifen und man hat die günstige Bewertung als Puffer.

So können Anleger sich die Klassiker-Aktie Altria anschauen: Die Tabak-Aktie hat ein KGV von 11,0 und eine hohe Dividendenrendite von 7,15 Prozent. Zudem befindet sich das Papier seit Jahresbeginn mit 7,80 Prozent im Plus, was nicht sehr viele Aktien von sich behaupten können. Solange sich die Altria-Aktie über der 200-Tage-Linie hält, können Anleger einsteigen.

Ebenfalls spannend kann die Aktie von JDE Peets sein. Das niederländische Unternehmen ist ein weltweit aktiver Konzern für den Handel mit Kaffee und Tee. Die Aktie machte eine lange Korrektur durch, konnte jetzt aber einen neuen Aufwärtstrend ausbilden. So stieg die JDE Peets-Aktie seit Jahresbeginn um starke 23,3 Prozent. Mit einem KGV von 11,4 und einer Dividendenrendite von 3,72 Prozent ist das Papier aber noch längst nicht teuer. Anleger können zugreifen.

