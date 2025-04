Die Zollankündigung von US-Präsident Donald Trump hat an der Börse viele Verlierer hervorgebracht. Laut einem Experten von Jefferies sind neun bestimmte Aktien dadurch für Anleger aber noch attraktiver geworden.



An der Börse gibt es immer Gewinner und Verlierer. Zuletzt gab es an den Aktienmärkten durch die Zoll-Ankündigungen des US-Präsidenten Donald Trump aber besonders viele Verlierer und kaum Gewinner. Gerade der Abschlag bei vielen Aktien kann für Anleger aber auch der Beginn einer Schnäppchenjagd sein. Zumindest sieht das ein Analyst von Jefferies so.



Darum ist der Zoll-Schock auch eine Chance

Jefferies-Analyst Rizk Maidi betonte in einem am Freitag veröffentlichten Branchenkommentar, dass die US-Zölle zwar höher als erwartet ausfallen würden, jetzt aber die schlimmsten Ängste im Kapitalgütersektor ausgestanden seien. Die Unsicherheit im Vorfeld sei schlimmer für den Geschäftszyklus gewesen als die Zölle selbst, die zudem in bilateralen Verhandlungen noch sinken könnten. Daher bleibe er bei seinen Kaufempfehlungen für eine Reihe von Branchentiteln.



Diese neun Aktien würde Jefferies-Analyst jetzt kaufen

Die jüngsten Kursrückgänge bieten laut Maidi attraktive Kaufgelegenheiten für seine neun "Top Picks":



- Schneider Electric

- Prysmian

- Siemens

- Epiroc

- Sandvik

- Knorr-Bremse

- Kion

- Alstom

- Gea



Anleger sollten aber natürlich von Fall zu Fall beziehungsweise Aktie zu Aktie entscheiden, ob das Papier in das eigene Portfolio und Risikoprofil passt, denn die unterschiedlichen Branchen haben natürlich auch verschiedene Unsicherheitsfaktoren, die über die Zölle hinausreichen können.



