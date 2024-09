Schon im Oktober könnten die sinkenden Zinsen zu einem Crash führen, sagt ein Bank-Experte. Dennoch empfiehlt er einige Aktien, die Anleger jetzt kaufen können.

Eigentlich freuen sich Anleger jetzt: Denn wenn die US-Notenbank FED nun beginnt, die Zinsen zu senken, dann dürften Aktien und die Börsen wieder steigen. Doch nicht so schnell, warnt ein Bank-Experte. Die Vergangenheit zeigt nämlich, dass die Börsen oftmals nach Beginn der Zinssenkungen fallen. Welche Aktien der Experte dennoch jetzt empfiehlt.

Wegen Zinsen: Kommt es im Oktober zum Börsencrash?

"Ich glaube nicht, dass FED-Chef Jerome Powell jetzt einen großen Schritt von 0,5 Prozentpunkten Senkung macht", sagt Ex-Banker Golo T. Kirchhoff. "Denn damit würde er dem Markt Panik machen, weil man dann reininterpretieren könnte, die Wirtschaft laufe viel schlechter als gedacht. Also ich denke, er wird nur eine kleine Zinssenkung machen und dann dürfte sich der Markt enttäuscht zeigen."

Doch nicht nur dieser Punkt beunruhigt Kirchhoff. Denn er weist darauf hin, dass es bei vielen Zinssenkungen in der Vergangenheit in den Monaten nach der Zinssenkung einen Abverkauf an den Börsen gab. So würden sich viele Anleger jetzt auch sagen: "Hey, ich bleibe jetzt lieber mal an der Seitenlinie die Woche, mal schauen, was der Markt macht nach der Lizenzenkung", erklärt Kirchhoff. Denn: "Im Grunde kommt das Ergebnis erst im Oktober, so wie wir es aus der Vergangenheit gesehen haben. Denn eine dicke rote Kerze im Chart gab es oft im Monat nach der Leitzinssenkung. Das ist Statistik. Also es muss nicht so kommen, weil wir kurz vor der Präsidentschaft sind und da legen eigentlich die Märkte immer noch zu. Doch die Historie hat hier schon eine gewisse Aussagekraft."

Crash-Gefahr: Auf diese Aktien setzt Kirchhoff trotzdem

Doch für Kirchhoff steht auch fest, dass es Gewinner-Aktien und Gewinner-Branchen geben wird. So könnte man bereits jetzt sehen, dass der US-Index S&P 500 insgesamt zwar schwächelt. Dass es aber Branchen gibt, wie Konsumgüter, Energie oder Healthcare, die sich im Aufwärtstrend befinden.

Welche spannenden Aktien er aus diesen Branchen empfiehlt und bei welchen 3 konkreten Aktien der Ex-Banker bis zum Jahresende noch einen Gewinn von 30 Prozent erwartet, das erfahren Sie jetzt im neuen Video auf unseren Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

