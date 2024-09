Die Nvidia-Aktie bleibt aktuell das heißeste Papier an der Börse. Doch wie geht es für das Unternehmen nach der Zinssenkung der Fed weiter? Eine KI stellt eine erstaunliche Prognose für Nvidia auf.

Auch wenn die Nvidia-Aktie zuletzt korrigierte und seit dem Hoch am 20. Juni immer noch 17 Prozent unter dem Rekord notiert, so konnte das Papier in diesem Jahr doch bereits schon um 136 Prozent zulegen. Anleger stellen sich jetzt aber natürlich die Frage, wie es mit Nvidia nach den Zinssenkungen weitergeht?

KI prophezeit: So geht es mit Nvidia-Aktie nach Zinssenkung weiter

Am Mittwoch, 18. September, gegen 20:00 deutscher Zeit, wird die US-Notenbank FED verraten, wie stark die Zinsen gesenkt werden. Niedrige Zinsen sind grundsätzlich positiv für Aktien, weil die Aktienbewertung dann attraktiver wird. Es heißt aber nicht, dass bei Zinssenkungen einfach alles steigen wird. Und so fragten wir die KI ChatGPT, was mit der Nvidia-Aktie bei einer Zinssenkung passieren könnte:

"Die Nvidia-Aktie hat ein großes Potenzial für weiteres Wachstum, insbesondere wenn die US-Notenbank (Fed) die Zinsen senkt. Historisch gesehen profitieren Technologiewerte wie Nvidia von Zinssenkungen, insbesondere wenn die Senkung in einem wirtschaftlich stabilen Umfeld erfolgt, ohne dass eine Rezession droht.Sollte die Fed, wie erwartet, die Zinsen um 25 Basispunkte senken, könnte dies den Aktienkurs von Nvidia weiter ankurbeln. Analysten schätzen, dass die Aktie bei anhaltendem KI-Wachstum und günstigen makroökonomischen Bedingungen um 10-20 % steigen könnte", so die KI.

In diesem Falle dürfte sich ein Investment in die Nvidia-Aktie weiter lohnen. Doch was passiert, wenn die Zinsen stärker oder doch gar nicht gesenkt werden?

KI: Diese Überraschung kann es bei Nvidia geben

Wenig überraschend prophezeit die KI ChatGPT dann, dass die Nvidia-Aktie bei einem größeren Zinsschritt von 0,5 Prozentpunkten nach unten sogar noch stärker steigen kann: "Die Nvidia-Aktie könnte in einem solchen Szenario um 20-25 % oder sogar mehr steigen, insbesondere da die Erwartungen an das zukünftige Wachstum im KI-Sektor sehr hoch sind. Eine stärkere Zinssenkung würde den Technologiesektor noch attraktiver machen, da Investoren verstärkt in zukunftsweisende Unternehmen wie Nvidia investieren würden."

Doch die Überraschung hat die KI dann bei der wenig wahrscheinlichen aber möglichen Entscheidung der Fed, die Zinsen gar nicht zu senken. Denn selbst in einem solchen Fall oder falls die Zinsen nach dieser ersten Senkung nicht schnell weiter sinken, sieht die KI weiterhin viel Potenzial in der Nvidia-Aktie und geht auch in diesem Szenario von steigenden Kursen aus. Zwar könnte es dann sein, dass die Nvidia-Aktie nochmal kurzfristig unter Druck gerät. Doch mittelfristig sollte Nvidia dann wegen der starken Wachstumschancen im KI-Bereich weiter steigen.

Die KI sieht also weiterhin eine strahlende Zukunft für die Nvidia-Aktie.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.