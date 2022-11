Die BASF-Aktie erhält ein neues Kursziel von Goldman Sachs. Und dieses hat es in sich. Was sonst noch auf Anleger beim deutschen Chemiewert zukommt.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die BASF-Aktie überraschend deutlich angehoben. Betrug es vorher noch 47 Euro, so erhöhte Analystin Georgina Fraser das Kursziel für BASF deutlich auf 54 Euro. Allerdings belässt sie das Rating auf "Neutral". Was bedeutet das jetzt für Anleger?

Das bedeutet das Goldman Sachs Kursziel für BASF

Grundsätzlich bedeutet es, dass Goldman Sachs bei BASF immer noch 10 Prozent Kurspotenzial sieht - und das nach der kräftigen Rally. Analystin Georgina Fraser passte ihre Einschätzung und Schätzungen für die kommenden Geschäftsjahre an und bezog auch die Gewinnerwartungen für 2024 in ihre Prognose mit ein. Deswegen hob sie das Kursziel für die BASF-Aktie an, beließ sie aber auf "Neutral".

Für Anleger bedeutet das nun, dass es noch Luft nach oben gibt, man aber auch nicht in riesige Euphorie ausbrechen sollte.

Einschätzung zur BASF-Aktie

Wie wir in diesem Artikel bereits geschrieben haben, werden jetzt gewisse Kurslevel bei der BASF-Aktie wichtig. Insgesamt sieht es nach der starken Rally beim deutschen Chemiewert aber nicht schlecht aus. Auch die Bewertung mit einem KGV von 7,4 und einer Dividendenrendite von mehr als 8 Prozent überzeugt. Anleger warten nun auf gute Einstiegsgelegenheiten und werten das neue Kursziel von Goldman Sachs für die BASF-Aktie positiv.