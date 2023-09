Unternehmensprofil

Die BASF SE bezeichnet sich als das führende Chemieunternehmen der Welt. Der in Deutschland verwurzelte Konzern produziert in sechs großen Verbundstandorten und mehr als 350 weiteren Werken weltweit und bedient Kunden in fast allen Ländern. Die Produktpalette erstreckt sich von Basischemikalien über Kunststoffe und Veredlungsprodukte bis hin zu Pflanzenschutzmitteln. Der Konzern gliedert das Geschäft in die Segmente Chemicals (Petrochemikalien/Zwischenprodukte), Materials (Hochleistungswerkstoffe/Monomere), Industrial Solutions (Dispersionen & Pigmente/Performance Chemikalien), Surface Technologies (Katalysatoren/Beschichtungen), Nutrition & Care (Pflegechemikalien, Ernährung & Gesundheit) sowie Agricultural Solutions (Landwirtschaftliche Lösungen). Ende 2019 hatte BASF eine Vereinbarung zum Verkauf des Bauchemiegeschäfts unterzeichnet. Ende April 2019 war die Öl-und-Gas-Tochter Wintershall mit DEA verschmolzen worden. Früher hieß die Firma Badische Anilin und Soda Fabriken AG.

Offizielle Webseite: www.basf.com