Die BASF-Aktie steht heute im Fokus. Zwei neue Meldungen sorgen für kräftige Kursbewegung bei der Chemie-Aktie. Die nächsten Tage werden bei dem Dax-Wert ganz entscheidend.

Mit mehr als fünf Prozent notiert die BASF-Aktie heute im Plus und befindet sich damit ganz weit vorne im Dax. Denn nicht nur vollführte die Aktie einen starken Turnaround, auch wenn BASF am Ende der vergangenen Woche in der allgemeinen Börsenschwäche wieder etwas abgeben musste. Nein, zwei neue Meldungen sorgen auch für weiteren Schub.

Positive Meldungen für BASF

Denn Ende der vergangenen Woche gab BASF bekannt, ein Joint Venture mit Hannong Chemicals einzugehen. Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen Tenside für den asiatischen Markt herstellen, die unter anderem in Spülmitteln oder Reinigern Verwendung finden.

Außerdem profitiert die BASF-Aktie von einer Entscheidung der EU-Kommission. Denn diese möchte das Projekt “Grüner Wasserstoff in der Produktion” fördern und zwar ohne Begrenzung nach oben. BASF kann hier also von hohen Fördergeldern profitieren. Und das tut auch der Aktie gut. Doch worauf müssen Anleger jetzt unbedingt achten?

Einschätzung zur BASF-Aktie

BÖRSE ONLINE berichtete bereits in den vergangenen Wochen über die BASF-Aktie und behält mit der These des doppelten Bodens augenscheinlich Recht. Zudem testete der Chemie-Wert seine Trendlinie und fand auf ihr Unterstützung. Nun ist der Weg nach oben frei und Anleger können bei BASF zugreifen. Als erstes Kursziel wird das 0,5er Fibonacci-Level der aktuellen Korrektur bei 55 Euro wichtig. An dieser Stelle können Anleger Gewinne mitnehmen. Zuvor muss die Aktie aber auch noch die 200 Tage von unten nach oben durchbrechen. Hier achten Anleger darauf, ob die Aktie erstmal abgewiesen wird oder direkt durchbrechen kann. Bei einem direkten Durchbruch müssen Anleger mit einem Retest der 200-Tage-Linie rechnen.

Insgesamt ist die BASF-Aktie mit einem KGV von 7,4 und einer Dividendenrendite von 8,03 Prozent weiterhin sehr attraktiv bewertet. Und auch die Analysten bei Bloomberg sind vorsichtig optimistisch. Hier raten 16 Experten zum Kauf, 13 zum Halten und nur eine zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel von 56 Euro bietet rund 34 Prozent Potenzial.