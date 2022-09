Seit unserem letzten Artikel gewann die BASF-Aktie mehr als sieben Prozent hinzu. Ein Analyst rät jetzt zum Kauf der Aktie mit einem Kurspotenzial von 72 Prozent. Was Anleger nun wissen müssen.

Am 2. September schrieb BÖRSE ONLINE, dass die Marken von 40 Euro und dann 38 Euro auf der Unterseite ganz wichtig werden und 45 Euro nach oben hin wichtig sind. Am 3. September fiel die Aktie fast auf 40 Euro, konnte sich aber halten und setzte seitdem zum Turnaround an. Nun klopft BASF an die Marke von 45 Euro. Bricht sie aus dieser Range aus, so sind bislang fast unvorstellbare Kursziele möglich. Doch der Reihe nach.

Kursziel von 77 Euro für BASF

Analyst Gunther Zechmann vom US-Analysehaus Bernstein Research hat heute Morgen sein Kursrating „Outperform“ für BASF erneuert. Er rät zum Kauf der Aktie mit einem Ziel von 77 Euro. Beim aktuellen Kurs von knapp unter 45 Euro bedeutet dies eine mögliche Gewinnchance von 72 Prozent für Anleger. Zechmann schreibt, Akzo Nobel und BASF dürften die Preise erhöhen, um entgangene Gewinne wieder reinzuholen. Insgesamt rechnet er weiter mit steigenden Preisen für chemische Produkte.

Fazit Für Anleger kommt es jetzt auf die Marke von 45 Euro- Dies ist nämlich die obere Begrenzung, an welcher der Kurs seit dem Sommer öfters abprallte. Die BASF-Aktie formte einen doppelten Boden. Auch hier fungiert die Marke von 5 Euro als Nackenlinie. Kann diese durchbrochen werden, so wird ein kurzfristiges Kursziel von 51 Euro aktiviert. Nach unten hin halten Anleger nach Eintrübungen der Wirtschaft und nach Problemen am Gasmarkt Ausschau. Aktuell sieht es aber wieder freundlicher für BASF aus.