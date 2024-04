Erst heute knackte der DAX ein neues Rekordhoch – jetzt geht es eher träge zu beim deutschen Leitindex. Unterdessen müssen die Aktien von Vonovia ordentlich Federn lassen. Was dahintersteckt

Erst am heutigen Dienstag konnte der deutsche Leitindex nach den Osterfeiertagen direkt ein neues Rekordhoch einfahren. Der DAX, der am Donnerstag das erste Quartal mit einem Plus von insgesamt gut zehn Prozent abgeschlossen hatte, stieg am Dienstagvormittag zeitweise auf gut 18 567 Punkte. Doch mittlerweile ging es im Tagesverlauf dann eher träge zu. Derzeit liegt der DAX über 0,6 Prozent im Minus und steht bei 18.379 Punkten. Auch beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50, geht es ruhiger zu. Der Index liegt 0,32 Prozent im Minus und steht bei 5.067 Punkten.

Auf die Stimmung der Anleger drückte der schwächer erwartete Börsenstart der Wall Street. Nicht zuletzt dürfte der Grund im gestiegenen Rendite-Niveau am Markt für US-Staatsanleihen liegen. Chef-Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets deutet den Anstieg der Renditen als Vorsichtssignal bezüglich der Zinssenkungserwartungen in den USA.

Am Morgen noch hatten erfreuliche Wirtschaftssignale aus den USA sowie aus China für gute Laune gesorgt. In China blickt das verarbeitende Gewerbe nach trüben Monaten wieder optimistischer auf die Geschäftslage. Zudem kamen Einkommens- und Inflationsdaten aus den USA vom Freitag gut an. Die positiven Daten aus der US-Industrie am Montag dagegen bringen laut Analyst Stephen Innes von SPI Asset Management auch unschöne Inflationssignale mit sich. Es brauche aber wohl noch weitere solcher Überraschungen, um Investoren davon zu überzeugen, dass sich die US-Notenbank Fed für Zinssenkungen noch länger Zeit nehmen könnte als erwartet, schreibt er.

BASF-Aktie DAX-Gewinner – doch Vonovia schmiert ab

Die DAX-Spitze bildet heute von der Performance bisher die Aktie von BASF, die über zwei Prozent im Plus liegt.

Das Schlusslicht hingegen bildet Wohnimmobilienkonzern Vonovia mit über minus vier Prozent. Die Aktien litten ein wenig darunter, dass die US-Investmentbank Goldman Sachs sie von der "Conviction List" für besonders aussichtsreiche Aktien gestrichen hat. Vor allem aber belasteten die Zinsunsicherheiten die gesamte Immobilienbranche.

Mit Material von dpa-afx

