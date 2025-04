Es ist ein Auf und Ab bei der Aktie von BASF. Eine neue Analyse der DZ Bank sendet jetzt aber ein eindeutiges Signal, wo es in Zukunft an der Börse für den Titel hingehen soll.



Geprägt war das Jahr 2025 bei der BASF-Aktie bisher vor allem von steigenden Kursen und Gewinnmitnahmen gleich danach. Innerhalb des letzten Monats verlor das Papier insgesamt über fünf Prozent und auch eine Analyse der US-Bank JPMorgan drückte zuletzt auf die Stimmung. Die senkte nämlich ihr Kursziel von 52 auf 45 Euro und stufte von „Neutral“ auf „Underweight“ ab.

Die Experten halten das Papier trotz eines moderaten KGV von um die 14 für zu hoch bewertet und sorgen sich um eine schwächelnde Nachfrage in Europa und den USA. Dabei galt BASF noch vor kurzer Zeit als ein Gewinner der Friedensverhandlungen in der Ukraine. Da die aber auch nicht wirklich in Sichtweite sind, hat sich die Stimmung bei einigen Anlegern vor allem im März wieder eingetrübt.



DZ Bank rät weiter zum Kauf der BASF-Aktie

Immerhin: Es gibt in der Expertenwelt noch Gegenstimmen, die der BASF-Aktie an der Börse noch ein Wachstum zutrauen. So hat die DZ Bank ihre Bewertung der Aktie bei einem fairen Wert von 60 Euro auf „Kaufen“ belassen. Analyst Peter Spengler verwies in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung auf die zum Jahresende geplante Inbetriebnahme des neuen Verbundstandorts im südchinesischen Zhanjiang.

Nach Abschluss der Aufbauphase könne der Chemiekonzern wieder Maßnahmen zur Steigerung des Aktionärswerts ergreifen. Durch den Börsengang des Agrargeschäfts bis 2027 sowie den Verkauf oder die Einbringung der einzelnen Geschäftseinheiten von Surface Solutions in Gemeinschaftsunternehmen sollte die Bewertung der Aktie insgesamt steigen.



BASF verkaufen oder kaufen?

Die Meinungen zu BASF gehen an der Börse also auseinander, aber wie sollen sich Anleger jetzt verhalten? Das ist in einem unsicheren Marktumfeld, in dem wir uns gerade befinden, schwer zu sagen. Kurzfristig können Anleger Gewinne mitnehmen, wenn die Zollankündigen von Donald Trump an diesem Mittwoch die Aktienmärkte weiter schwächen. Langfristig rät BÖRSE ONLINE aber zum BASF-Kauf mit einem Kursziel von 65 Euro.



Enthält Material von dpa-AFX