Der Bayer-Konzern ist vom Vorzeigeunternehmen zu gefallenen Engel geworden. Doch wie geht es jetzt weiter für die Aktie? Ist die aktuelle Schwäche eine historische Kaufchance? Oder setzen sich Anleger hier nur einer hoffnungslosen Turnaround-Spekulation aus? Das sagen aktuell die Experten.

Seit dem letzten Absturz der Bayer-Aktie Mitte November 2024 hat sich der Aktienkurs etwas erholt. Besonders beachtlich bei diesem Bodenbildungsversuch ist, dass der DAX-Konzern bereits die 50-Tage-Linie bei 20,02 Euro und die Marke von 20 Euro zurückerobern konnte.

Doch die Frage, die sich nun für Anleger stellt, ist: Wie kann es mit den Papieren von diesem Punkt aus weitergehen?

Bayer-Aktie: Das sagen jetzt die Analysten

Tatsächlich könnte man mit Blick auf die Kursziele der Experten meinen, dass der Bayer-Aktie eine ordentliche Rallye ins Haus steht. Denn aktuell sieht der Konsens der Analysten satte 23,5 Prozent Kurspotenzial für die Papiere bis auf 25,95 Euro.

Allerdings sind diese Einschätzungen lediglich eine Anpassung an die massiven Kursverluste der Bayer-Aktie in den vergangenen Monaten. So ging die Mehrheit der Analysten noch im Oktober 2024 von einem Anstieg auf 30 Euro aus. Nach dem Absturz im November wurden diese Ziele deutlich gesenkt.

Weiterhin beachtlich: Aktuell rät lediglich einer der 14 covernden Analysten zum Kauf der Papiere, während alle anderen nur zum Halten raten. Optimismus sieht deutlich anders aus.

Bayer-Aktie: Historische Kaufchance oder hoffnungsloser Turnaround?

Dementsprechend sieht es bei der Bayer-Aktie aktuell nicht nach einer historischen Kaufchance aus, wenn man auf die Einschätzungen der Analysten blickt.

BÖRSE ONLINE empfiehlt die Papiere des Chemie- und Pharmakonzerns derweil zum Kauf, allerdings nur mit einem Kursziel von 25 Euro. Damit ist man sogar noch etwas pessimistischer als der Analystenkonsens.

