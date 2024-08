Am Freitag gibt es eine enorm positive Nachricht für Aktionäre von Bayer, die auch den Aktienkurs anziehen lässt. Ist nun womöglich eine Wendung für den gefallenen Engel in Sicht? Das sollten Anleger jetzt wissen.

Die Bayer-Aktie stand in den vergangenen Jahren nicht zuletzt wegen der Rechtsstreitigkeiten um das Thema Glyphosat/Roundup im Fokus. Die Unsicherheiten und massiven Strafzahlungen führten zu einem deutlichen Wertverfall bei den Papieren.

Doch am Freitag hat Bayer nun einen massiven Erfolg erzielt, der eine Wende ankündigen könnte.

Massiver Erfolg für Bayer

So hat ein Bundesberufungsgericht in Philadelphia entschieden, dass das Bundesgesetz zu Warnhinweisen bei Unkrautvernichtern über dem Recht des Bundesstaates Pennsylvania steht. Im Februar waren entsprechende Argumente Bayers noch vor Gericht abgelehnt worden.

Dank dieser Entscheidung baut Bayer nun auf ein Grundsatzurteil vor dem Supreme Court, was eine deutliche Trendwende bei der immer noch 58.000 Fällen großen Klagewelle bedeuten dürfte.

In einer Stellungnahme von Bayer hieß es anschließend: "Das Unternehmen prüft die Auswirkungen dieses Urteils auf andere anhängige Verfahren und will seine Argumente, die vom Third Circuit vollständig übernommen wurden, vor dem US Supreme Court vortragen."

Bayer-Aktie: Wende für gefallenen Engel in Sicht?

Damit ist für den gefallenen Engel am Freitag plötzlich die Chance auf eine deutliche Trendwende in Sicht, wenngleich es bis dahin noch immer ein weiter Weg ist. Die Bayer-Aktie reagierte am Montag dementsprechend positiv.

Für einen Ausbruch reichen die Nachrichten allerdings noch nicht – Bayer bleibt in seiner Seitwärtsbewegung, die erst mit Ausbruch über die Marke von 30 Euro enden dürfte. Momentan empfiehlt BÖRSE ONLINE die Papiere deswegen und angesichts der vielfältigen Risiken nicht zum Kauf,

TradingView Bayer Chart 1 Jahr

Diesen Chart finden Sie auf TradingView

