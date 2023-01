Die Bayer-Aktie steigt am Montagmittag kräftig um fast vier Prozent an und befindet sich damit an der Dax-Spitze. Was zu dieser kleinen Rally geführt hat.

Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg ist der Aktienkauf eines Großinvestor verantwortlich für den Kurssprung bei der Bayer-Aktie. Denn Bloomberg meldet, dass die Bayer-Aktie den stärksten Tagesanstieg seit Mitte November verzeichnet, weil Jeff Ubben Aktien kauft. Das Unternehmen Inclusive Capital hält insgesamt 0,83 Prozent aller Aktien der Leverkusener und stockte scheinbar zuletzt nochmal deutlich auf.

So steht es um die Bayer-Aktie

Dabei kann die Bayer-Aktie diese Meldung gut gebrauchen. Nachdem die Aktie sehr positiv ins Jahr 2022 gestartet war und zeitweise der beste Titel im Dax gewesen war, gab das Papier bis zum Jahresende alle Gewinne wieder ab. Doch nun sehen Analysten noch ein Potenzial von 44 Prozent bis auf 75,64 Euro und auch die Wachstumsaussichten bei Bayer für 2023 sehen nicht schlecht aus. In Kombination mit einem KGV von 6,6, einer Dividendenrendite von 4,67 Prozent und dem Anteilskauf von Jeff Ubbens Inclusive Capital Partners, sieht es für die Bayer-Aktie jetzt wieder besser aus.

