Nach dem gestrigen Schock für Bayer-Aktionäre durch einen schwachen Ausblick, versucht sich die Bayer-Aktie heute an einem Turnaround. Zudem haben JP Morgan, Goldman Sachs und Deutsche Bank hohe Kursziele für Bayer. Doch was sollen Anleger jetzt tun? Bayer halten, kaufen oder verkaufen?

Obwohl Bayer die Dividende um 20 Prozent auf 2,40 Euro je Aktie anheben will und die gestern vorgestellten Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 gar nicht schlecht aussahen, zeigten sich Anleger sehr enttäuscht und schickten die Bayer-Aktie zwischenzeitlich um mehr als 7 Prozent ins Minus. Am Ende des Handelstages schloss die Aktie bei rund minus 4 Prozent und leitete damit bereits einen kleinen Turnaround ein. Doch heute sinkt die Aktie um rund 0,5 Prozent, nachdem sie erst stärker gestartet war. Gegen Mittag kann die Bayer-Aktie aber doch nochmal ins Plus drehen und notiert 0,4 Prozent stärker bei 56,43 Euro. Allerdings sackt Bayer mit Eröffnung der US-Börsen gegen 14:30 wieder ins Negative ab. Der Grund für die Talfahrt: Der Pharma-Riese aus dem DAX verschreckte Anleger mit einem schwachen Ausblick. Lesen Sie hier mehr dazu.

Doch wie geht es jetzt für die Bayer-Aktie weiter?

Das sagen die Analysten von JP Morgan, Goldman Sachs und Deutsche Bank zur Bayer-Aktie

Analyst Falko Friedrichs von der Deutschen Bank belässt das Kursziel für Bayer bei 79 Euro. Er rät weiter zum Kauf, weil der Umsatz im vierten Quartal wie erwartet ausgefallen war und der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) sogar besser. Zudem sei der Ausblick beim Umsatz wie erwartet gewesen, habe aber beim Gewinn etwas enttäuscht. Dennoch sieht die Deutsche Bank bei der Bayer-Aktie noch 40 Prozent Kurspotenzial.

Dahingegen zeigt sich die US-Großbank JP Morgan kritischer. Sie belässt das Kursziel bei 60 Euro und rät nur zum Halten. Insgesamt seien die Ergebnisse im Rahmen der Erwartungen gewesen, schreibt Analyst Richard Vosser über Bayer. Doch der schwache Ausblick werde wohl dazu führen, dass einige Analysten ihre Kursziele bald im Schnitt um 3 Prozent kappen würden, So JP Morgan.

Positiver zeigt sich Goldman Sachs. Die Investmentbank belässt das Kursziel sogar bei 82 Euro und rät weiter zum Kauf der Bayer-Aktie. In 2022 habe Bayer stark performt und zwar sei der Ausblick für 2023 nicht so rosig, doch aus Sicht von Goldman Sachs beinhalte die Prognose einige schwer kalkulierbare Posten und könnte somit auch ganz anders ausfallen als erwartet.

Einschätzung zur Bayer-Aktie

Die BÖRSE ONLINE Redaktion rät bei Bayer weiterhin zum Kauf mit einem Kursziel von 80 Euro. Zudem sollten Anleger bei der Bayer-Aktie einen Stoppkurs bei 43,50 Euro setzen. Wichtig ist jetzt im Chart zudem die 50 Tage-Linie (blaue Linie im Chart unten). Diese hat das Papier gestern erfolgreich getestet und ist jetzt heute davon abgeprallt. Da die Bayer-Aktie soeben auch ein goldenes Kreuz im Chart gebildet hat, sieht es zumindest aus charttechnischer Sicht gut für die Leverkusener aus. Da auch die meisten Analysten weiterhin positiv sind, können Anleger die Aktie weiter kaufen.

