Grund zur Freude für Uber-Anleger: Der Fahrdienstleister wird in den bedeutenden US-Index S&P 500 aufgenommen und die Aktie zieht vorbörslich bereits ordentlich an – sollten Sie jetzt noch zuschlagen?

Ein echter Meilenstein für das Fahrdienstleistungsunternehmen aus San Francisco: Am 18. Dezember darf Uber in den S&P 500 aufsteigen. Ebenso schaffen es Jabil und Builders FirstSource im Rahmen der vierteljährlichen Neugewichtung in den Index.

Die Aktien des US-Fahrdienstes klettern um gut vier Prozent im vorbörslichen Handel an der Wall Street. Der Lyft-Konkurrent wird am 18. Dezember in den S&P-500-Index aufgenommen, teilte S&P nach Börsenschluss am Freitag mit. „Wir glauben, dass Uber in den Augen der Investoren von einem 'nice to have' zu einer ernstzunehmenden Anlage wird, sobald es im S&P 500 enthalten ist", schreiben die Experten des Brokers William Blair.

Uber-Aktie – zusätzlicher Kurs-Boost durch S&P-VIP-Faktor?

Dass Uber nun bald Bestandteil des großen S&P 500 Index ist, könnte der Aktie nochmal zusätzlichen Schub geben. Nicht nur verleiht Uber dies zusätzlich bekannter. Da zahlreiche Fonds und ETFs den S&P 500 abbilden, rückt nun auch Uber immer mehr ins Sichtfeld, da die Aktie so Bestandteil vieler Portfolios wird.

Zuletzt konnte Uber mit soliden Quartalszahlen überzeugen und die Nutzerzahlen belegen, dass nach den Diensten von Uber noch immer eine hohe Nachfrage besteht.

Im Zuge der guten S&P 500 Nachrichten kletterte die Aktie auf ein neues Allzeithoch und steht derzeit bei 55,05 Dollar. Der Kurs könnte in den kommenden Wochen, beflügelt durch den S&P 500 Effekt, aber noch weiter steigen.

Mit Material von rtr

