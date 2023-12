Sind das etwa die nächsten Tech-Highflyer? Die Investorin Cathie Wood hat zum Jahresende jetzt noch bei diesen beiden unbekannten Aktien für ihren Flagg-Schiff-ETF zugeschlagen

Cathie Wood befindet sich noch lange nicht im Weihnachtsurlaub. Erst am ersten Dezember befand sich die Investorin schon wieder auf Einkaufstour und schlug bei zwei unbekannten Innovations-Aktien zu, die es in sich haben könnten.

Denn wenn sich einer mit den Trends und Innovationen der Zukunft auskennt, dann ist es Cathie Wood. Sie und ihr Team beschäftigen sich wie kein anderer mit den Unternehmen und Trends, die die Welt von Morgen mitbestimmen. Zugegeben: Das macht ihre Investments häufig auch ziemlich riskant und die aktiv gemanagten Fonds ihrer Firma Ark Invest gelten als äußerst volatil.

Genauso schnell kann es dann aber auch bergauf gehen, wenn Cathie Wood mal wieder den richtigen Riecher bewiesen hat. Und ein Blick auf ihre Trades zeigt: Im Dezember hat sie bereits bei zwei innovativen Unternehmen zugeschlagen.

Diese innovativen Growth-Aktien hat Cathie Wood gerade gekauft

Für ihren Flaggschiff ETF, den Ark Innovation ETF, kaufte sie am ersten Dezember 721.000 Aktien von 10xGenomics sowie 190.594 Aktien von Pager Duty.

Bei 10x Genomics handelt es sich um ein Biotech-Unternehmen mit Fokus auf Gensequenzierungstechnologie, das Instrumente und Software bereitstellt, um biologische Systeme zu analysieren. Es zahlt sich aus: Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 17 Prozent auf 153,6 Millionen Dollar zum Vorjahr. Der CEO Serge Saxonov verwies bei der Bekanntgabe auf ein Solides Quartal, bei dem der Betrieb hochgefahren wurde und es eine „außergewöhnliche Nachfrage bei Forschern auf der ganzen Welt“ gab. In diesem Zuge wurde die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2023 erhöht und es wird ein Erlös zwischen 610 und 625 Millionen Dollar erwartet. Das entspräche im Vergleich zum Vorajhr einem Plus zwischen 18 und 21 Prozent. Es sei gesagt: 10xGenomics ist unter dem Strich noch nicht profitabel und liegt seit dem Börsengang 2019 über 20 Prozent im Minus. Immerhin konnte die Aktie seit Jahresanfang aber rund 20 Prozent zulegen. Die Mehrheit der Analysten der TipRanks-Datenbank ist optimistisch und sieht mit einem Kursziel von 54,38 Dollar fast 19 Prozent Kurschance.

Pagerduty ist ein Cloud-Computing Unternehmen mit Fokus auf Vorfälle in IT-Bereichen wie Störungen oder Ausfälle. Die Lösungen und Dienstleistungen sind für Organisationen also unabdingbar und so nutzen PagerDuty bereits rund 25.000 von ihnen. Allerdings: Auch für die Aktie von Pager Duty lief es zuletzt nicht gerade gut. Seit dem Börsengang 2019 liegt sie 44 Prozent im Minus und auch seit Jahres liegt sie 20 Prozent unten. Immerhin konnte das Unternehmen zuletzt im dritten Quartal überzeugen. Da stieg der Umsatz um 15 Prozent auf 108,7 Millionen Dollar und übertraf damit die Prognosen. Dennoch hatte Pager Duty einen GAAP-Betriebsverlust von 20,8 Millionen Dollar und eine GAAP-Betriebsmarge von negativen 19,2 Prozent. Der GAAP-Nettoverlust je Aktie lag bei 0,16 Dollar. Immerhin konnte die Zahl der Kunden mit einem jährlichen wiederkehrenden Umsatz von über 100.000 Dollar zum 31. Oktober um zehn Prozent auf 778 steigen. Für das Gesamtjahr rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 429 bis 441 Dollar, was einem Plus von 16 Prozent entspräche. Bei Pagerduty sind die Analysten nicht ganz überzeugt. Drei raten zwar zu Kauf, vier dafür aber zu Halten. Ein Kursziel von 26 Dollar könnte jedoch eine Chance von 20 Prozent bringen.

Fest steht: Bei beiden Aktien handelt es sich um klassische, riskante Cathie Wood Wetten wobei 10x Genomics von der Performance derzeit noch mehr überzeugt. Wer viel von den Geschäftsmodellen, der Marktchance und vor allem Cathie Woods Riecher für aussichtsreiche Wachstumsunternehmen hält, kann mit etwas "Weihnachtsgeld" eine kleine Wette auf die Aktien abschließen – Vorsicht ist jedoch dennoch geboten, gerade, weil die Marktentwicklungen für 2024 noch durchaus durchwachsen sind.

