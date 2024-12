Laut einem der bekanntesten Analysten für Tech-Aktien hat bei Künstlicher Intelligenz „die Revolution den nächsten Gang eingelegt“. Jetzt heißt es, schnell zu handeln – und er nennt seine zwei Top-Picks, die Sie jetzt kaufen sollten.

Auch 2024 blieb das Thema Künstliche Intelligenz an den Börsen ein zentrales Gesprächsthema. Zahlreiche Aktien, wie beispielsweise Nvidia, legten erneut enorm zu.

Doch die Frage bleibt: Sollte man angesichts der Euphorie lieber vorsichtig sein und Gewinne mitnehmen? Oder wird sich das Wachstumsthema auch 2025 ungebrochen fortsetzen?

KI-Bullen dürfen sich jedenfalls freuen, denn einer der bekanntesten Analysten für Tech-Aktien, Daniel Ives von Wedbush, zeigt sich äußerst optimistisch und nennt die zwei besten KI-Aktien, die man jetzt kaufen sollte. Sein Grund: „Die Revolution hat den nächsten Gang eingelegt.“

Das sind die zwei besten KI-Aktien laut dem berühmten Top-Analysten

Das Finanzportal "TipRanks" berichtete kürzlich von einer Mitteilung des Staranalysten. Darin sprach Daniel Ives nicht nur seine Zuversicht für KI-Aktien aus, sondern nannte auch zwei Favoriten. Er erklärte:

„Jetzt ist es an der Zeit, dass der breitere Softwarebereich bei der KI-Party mitmacht, da wir glauben, dass die Anwendungsfälle explodieren. Die Phase des Unternehmensverbrauchs liegt ab 2025 vor uns. Die Einführung von LLM-Modellen auf breiter Front und die echte Etablierung generativer KI werden ein wichtiger Katalysator für den Softwaresektor und die führenden Akteure sein. Sie werden von dieser einmaligen vierten industriellen Revolution profitieren, die dem gesamten Technologiebereich zugutekommen wird. Unserer Ansicht nach ist das Zeitalter der KI-Software jetzt angebrochen.“

Ives nennt dabei zwei Software-Aktien, die seiner Meinung nach die besten KI-Investments darstellen.

Kandidat Nummer eins: Palantir-Aktie

Die Aktie des Datenspezialisten und Cyber-Security-Unternehmens Palantir legte in diesem Jahr bereits um über 340 Prozent zu. Allerdings liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Palantir aktuell ebenfalls über 300. Viele Analysten stufen die Aktie daher als überbewertet ein und befürchten einen baldigen Kursrückgang.

Das zeigt sich auch in den durchschnittlichen Analystenempfehlungen: Die Mehrheit rät zum Halten der Aktie und sieht mit einem Kursziel von 39 US-Dollar ein Abwärtsrisiko von 46 Prozent.

Daniel Ives bleibt jedoch optimistisch: „Wir erhöhen unser Kursziel für Palantir von 57 auf 75 US-Dollar, was unser gestiegenes Vertrauen in die bahnbrechende AIP-Strategie widerspiegelt. In den nächsten zwölf bis 18 Monaten werden sich Anwendungsfälle für KI durchsetzen. Die Wachstumsgeschichte von Palantir wird eine beispiellose Nachfrage erleben, da immer mehr Unternehmen den Wert der gesamten Produktpalette von Palantir erkennen.“

Kandidat Nummer zwei: Elastic-Aktie

Das Unternehmen Elastic ist vielleicht nicht ganz so bekannt wie Palantir, aber mindestens genauso interessant. Mit einer Software-as-a-Service-Plattform bietet das Unternehmen namhaften Kunden wie Cisco oder T-Mobile Suchfunktionen für ihre Datenbanken, um diese nutzbar zu machen.

Hier rät die Mehrheit der Analysten tatsächlich zum Kaufen und sieht mit einem durchschnittlichen Kursziel von 132 US-Dollar 18 Prozent Potenzial nach oben.

Daniel Ives kommentiert dazu: „Elastic möchte die wachsende KI-Nachfrage für seinen Plattformansatz nutzen, da immer mehr Kunden ihre Ausgaben von Legacy-Anbietern auf die nächste Generation migrieren und gleichzeitig ihre Express-Migrationsprogramme beschleunigen möchten. Dies ist der richtige Zeitpunkt und der richtige Ort für Elastic.“

Ives stuft die Aktie hoch auf „Outperform“ und gibt ein Kursziel von 135 US-Dollar an.

Für Anleger, die von der vierten industriellen Revolution profitieren möchten, könnten Palantir und Elastic laut Daniel Ives aktuell die besten Optionen sein. Die Revolution im Bereich der Künstlichen Intelligenz ist in vollem Gange – und jetzt könnte der ideale Zeitpunkt zum Handeln sein.

