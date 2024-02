Am Wochenende präsentierte Berkshire Hathaway unter der Leitung von Warren Buffett Quartalszahlen und die Investmentlegende gab gleichzeitig in seinem Aktionärsbrief einige Erklärungen ab. Das sind die Ergebnisse:

Wie immer an einem Wochenende, zeitlich deutlich, nachdem ein Großteil der WallStreet seine Zahlen vorgelegt hat, präsentierte Berkshire Hathaway die Ergebnisse zum vierten Quartal. Das sind die Ergebnisse und das hat Warren Buffett Anlegern überdies noch mitzuteilen gehabt:

Berkshire Hathaway-Aktie mit Quartalszahlen

Für den Jahresabschluss 2024 meldete Berkshire Hathaway neben 29 Milliarden US-Dollar in Kursgewinnen beim Investmentportfolio einen Sprung der operativen Ergebnisse um 29 Prozent. Grund dafür sind primär Verbesserungen im Bereich Versicherungen, die sich zuletzt exzellent entwickelt haben.

Im Bereich außerhalb des Versicherungsgeschäftes lief es dagegen schlecht für Buffett und seine Anleger. Die Bereiche Züge, Energie und Sonstige liefen allesamt unter den Vorjahreswerten ein, was dem operativen Ergebnisse trotzdem keinen Abbruch tat.

Das sagt Warren Buffett zu den Märkten, den Quartalszahlen und der weiteren Entwicklung

In seinem an die Zahlen anknüpfenden Aktionärsbrief würdigte Buffett zunächst den verstorbenen Charlie Munger, den er als den Architekten von Berkshire bezeichnete. Die Investmentlegende scheint von dem Verlust weiter arg betroffen.

In Bezug auf die Geschäfte von Berkshire Hathaway zeigte sich Buffett besorgt um die Entwicklung der Energiesparte und stellte infrage, ob diese weiter im privaten Sektor aktiv sein wird. Grund ist das regulatorische Klima, dass Buffett nicht zum ersten Mal kritisierte.

Mit Blick auf das Investmentportfolio nahm Buffett einen für ihn sehr ungewöhnlichen Standpunkt gegenüber den Märkten ein. So sagte das Orakel von Omaha, dass die Börse heutzutage immer stärker einem Casino mit stark emotionalisierten Teilnehmern gleiche als in den 50er- und 60er-Jahren. Dementsprechend sitzt Berkshire inzwischen auf 167 Milliarden US-Dollar in Cash und kurzlaufenden Anleihen, die ein attraktives Zinsergebnis erzielen.

