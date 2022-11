Während viele Aktien noch mit ihrem Abwärtstrend oder mit Widerständen kämpfen, hat die Berkshire Hathaway-Aktie bereits wieder den Turbo gezündet. Wie hoch das Papier von Warren Buffett jetzt steigen kann.

Über die fundamentale Stärke von Berkshire Hathaway muss man nicht lange streiten. Denn Warren Buffett und Charlie Munger setzen als Chefs immer darauf, dass ihr Unternehmen kerngesund ist und über genug Value und Rücklagen verfügt. Weil sich nur wenige Analysten an das komplexe Unternehmensgerüst herantrauen und es darum wenig Kursziele gibt, lohnt eine charttechnische Analyse der Aktie. Und diese zeigt, dass die Berkshire Hathaway-Aktie jetzt kräftig steigen kann.

Neues Kursziel für die Berkshire Hathaway-Aktie

www.tradingview.com Berkshire Hathaway Kursziel

In diesem Chart sehen Anleger eine Fibonacci-Analyse vom letzten lokalen Hoch bis zum lokalen Tief. Wir zeigen gleich, warum die Aktie von Warren Buffett die Korrektur bereits abgeschlossen hat. Hier ist zu sehen, dass die Aktie jetzt durchaus bis auf das 1,618er Fibonacci-Level bei rund 425 Dollar steigen kann. Vom jetzigen Kurs aus bedeutet dies eine Steigerung von 35 Prozent für die Berkshire Hathaway-Aktie. Dabei ist das 1,618er-Level an den goldenen Schnitt aus der Mathematik angelehnt. Es ist ein natürliches Muster, welches erstaunlich oft in der Natur und auch an den Börsen erscheint. Natürlich steigt die Aktie jetzt nicht sofort auf dieses Level. Doch in den kommenden Monaten ist das durchaus möglich.

Einen stärkeren Widerstand gibt es nur noch bei 324 Dollar und einen leichten Widerstand bei 340 Dollar. Hier könnte die Aktie jeweils nochmal kurz korrigieren, was Anleger zum Nachkaufen nutzen können.

Deswegen hat Berkshire Hathaway die Korrektur bereits beendet

www.tradingview.com Berkshire Hathaway Korrektur

In diesem Chart sehen Anleger, dass die Berkshire Hathaway-Aktie einen doppelten Boden bildete, was als Umkehrformation in der Charttechnik gilt. Dass sie den Abwärtstrend überwand und erfolgreich von oben testete und dass das Papier das wichtige 0,5er Fibonbacci-Level und die 200-Tage-Linie überwunden hat. Deswegen ist die Korrektur beendet und das Papier von Warren Buffett kann die nächste Rally starten.

Übrigens: Die Aktie von Berkshire Hathaway befindet sich auch im BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index. Mit einem Indexzertifikat mit der WKN DA0ABN setzen Anleger damit auf insgesamt 30 Aktien, die man immer im Depot haben kann.