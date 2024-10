Bei einem eher unbekannten Rohstoff bieten sich Anleger aktuell ungeahnte Möglichkeiten. Warum ein Investment Sinn machen kann und wieso dieser Sachwert besser als Aktien und Gold sein könnte.

"Ich kann da aus der Praxis berichten, aus den Gesprächen, die wir führen mit Anlegern und Investoren. Und ich glaube, dass die aktuelle Verunsicherung, die Vielzahl an Herausforderungen, mit denen wir jeden Tag konfrontiert sind, die Anleger weniger ruhig schlafen lassen und sie sind auf der Suche nach Alternativen, nach Sicherheit", sagte Chris Pampe, Sachwerte-Experte und Geschäftsführer beim Deutschen Edelstein Kontor. Und er fährt fort: "Und gerade vor dem Hintergrund steigender Inflation, geopolitischen Krisen weltweit, stehen Sachwerte generell allgemein hoch im Kurs und wir erleben momentan einen Run." Doch welcher eher unbekannte Rohstoff kann es mit Aktien und Gold aufnehmen?

Dieser eher unbekannte Rohstoff kann mit Aktien und Gold mithalten

Im Schnitt seien vier bis sieben Prozente Rendite pro Jahr möglich, sagt Chris Pampel. Doch der Edelstein-Experte ergänzt, er habe auch schon mal eine Verzehnfachung mit Edelsteinen erlebt. Und dies sei auch wieder möglich. Dabei sagt er: "Es ist allerdings wichtig zu betonen, dass nicht der eine Sachwert an sich jetzt die ultimative Lösung darstellt, sondern es kommt trotzdem darauf an, Klumpenrisiken zu vermeiden und ein gut strukturiertes Portfolio aufzubauen und möglichst breit ins Sachwerte zu investieren. Klassisch gehören zu einem guten Portfolio Wertpapiere - also Aktien - aber auch die Edelmetalle mit Gold. Und dann im nächsten Schritt, wenn man dann schon gut aufgestellt ist, kommen auch andere Sachwertanlagen, mobile Sachwertanlagen in Frage und werden interessant.

Dabei nennt Pampel vor allem Edelsteine:

Investieren in Edelsteine: Deswegen ist das bei Anlegern grad so beliebt

So erläutert Chris Pampel vom Deutschen Edelstein Kontor, dass zunehmend mehr seiner Kunden fremdgenutzte Immobilien verkaufen und unter Anderem in Gold umschichten würden. Damit es hier aber nicht zu den anfangs erwähnten Klumpenrisiken kommt, suchten Investoren nach weiteren Möglichkeiten. Und hier bieten sich eben Farb-Edelsteine als Investments an. Diese würden von Experten begutachtet und geprüft und böten einen sehr guten Inflationsschutz. Neben Aktien und Gold seien Edelsteine damit ein wichtiger Sachwert, auf den Anleger aktuell setzen würden. Dabei kann man ganze Steine für mehrere tausend Euro kaufen, doch auch ein Sparplan in ein Edelstein-Portfolio ab 30 Euro im Monat sei möglich.

Ob sich das Investieren in Edelsteine auch für Sie lohnt und welche Tipps Chris Pampel aktuell für gute Investments hat, das erfahren Sie jetzt hier.

Und lesen Sie danach auch: 10,56% Dividendenrendite bei unterbewerteten Großbritannien Aktien – Hohe Dividenden, niedrige KGVs