Sie bieten immer sehr hohe Dividenden und sind oft günstig bewertet: Britische Aktien lassen das Herz von Anlegern häufig höher schlagen. Welche Werte Anleger sich jetzt kaufen sollten.

BIs zu 10,56 Prozent Dividenden bei diesen britischen Aktien

Für die Auswertung haben wir alle Aktien des britischen Index FTSE 100 untersucht und nach den höchsten Dividendenrenditen geordnet. Heraus kam, dass die Phoenix Group-Aktie mit einer Dividendenrendite von 10,56 Prozent die höchste Ausschüttung bietet. Dabei bietet das britische Unternehmen Lebensversicherungsfonds an und engagiert sich in der betrieblichen Altersvorsorge. Und das Geschäft scheint einträglich zu sein: Zwar sank die Phnoenix-Aktie zuletzt auf die 200-Tage-Linie, fand dort aber erstmal Unterstützung. Zudem dürfte die britische Dividenden-Aktie eine Bodenbildung vollzogen haben, sodass Anleger bei einem KGV von 11,1 erste Positionen aufbauen können.

Doch welche britischen Aktien mit hohen Dividenden und niedrigen KGVs dürften sich noch lohnen?

Hohe Dividenden und niedrige KGVs bei diesen britischen Aktien

Anleger sehen in der Tabelle oben in der rechten Spalte, wie sich die betreffenden Aktien in diesem Jahr bislang anstellen. Manche gehen dabei ungeschickter vor, andere gekonnter. So hebt sich sicherlich die British American Tobacco-Aktie mit einem Zuwachs von 20,18 Prozent in diesem Kalenderjahr ab. Dabei bietet der britische Tabakkonzern immer noch ein günstiges KGV von 7,4 und eine hohe Dividendenrendite von 8,9 Prozent. BÖRSE ONLINE rät hier weiter zum Kauf.

Ebenfalls ganz gut stellte sich die Vodafone-Aktie an. Der Telekom-Konzern macht aktuell ebenfalls eine Bodenbildung durch und steigt seit geraumer Zeit. Momentan bietet die 50-Tage-Linie eine gute Unterstützung. Zwar ist die Dividendenrendite von 5,12 Prozent nicht sehr hoch, aber durchaus erträglich. Zudem liegt das KGV bei angemessenen 10,6 Prozent, sodass Anleger hier einsteigen können. BÖRSE ONLINE empfiehlt die Vodafone-Aktie nämlich mit einem Kursziel von 1,05 Euro zum Kauf.

So sehen Anleger, dass es in Großbritannien einige unterbewertete Aktien mit hohen Dividenden und niedrigen KGVs gibt, die man sich nicht entgehen lassen sollte.

