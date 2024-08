An den Börsen gibt es viele dividendenstarke Aktien wie beispielsweise Coca-Cola oder Johnson & Johnson. Eine Small Cap-Aktie stellt aber auch diese Werte in einem Bereich in den Schatten. Ist die Aktie auch das bessere Investment für Anleger?

Dividendenaktien, die immer noch zu einer der beliebtesten Anlagestrategien an der Börse zählen, gibt es viele. Für Anleger zählen bei solchen Werten aber vor allem die Themen Sicherheit und Höhe der ausgezahlten Dividende. Heißt konkret: In wie vielen aufeinanderfolgenden Jahren konnte eine Aktie eine Dividende ohne Unterbrechung zahlen und wurde die Dividende auch mal – oder besser jedes Jahr – erhöht? Nach diesen Kriterien fallen für viele Börsianer schon einige Werte durch das Raster.

Coca-Cola und Johnson & Johnson überzeugen bei Dividende

Ein gutes Beispiel für einen verlässlichen Dividendenlieferanten ist Coca-Cola. Das Unternehmen zahlt Anlegern seit dem Jahr 1920 jedes Jahr ohne Pause eine Dividende. Und es kommt noch besser: im vergangenen Februar konnte der Konzern seine Dividende zum 62 Mal in Folge erhöhen. Das ist eine Hausnummer. Die Sicherheit dieser Aktienentwicklung kommt dabei nicht von ungefähr. Coca-Cola ist eine weltweit bekannte Marke, die ein - überspitzt formuliert - essentielles Nahrungsmittel anbietet, das überall zu jeder Zeit zu erschwinglichen Preisen verfügbar ist. Egal ob Krise oder nicht, Coca- Cola geht immer.

Ähnlich verhält es sich bei dem Gesundheitsunternehmen Johnson & Johnson, das zuletzt genau wie Coca-Cola im 62. Jahr in Folge die Dividende erhöhte. Egal was in der Wirtschaft oder Welt passiert, gewisse medizinische Bedürfnisse müssen immer bedient werden und genau davon profitieren die Amerikaner, die zu den größten Playern ihrer Branche gehören. Es gibt aber eine unbekannte Aktie, die beide Unternehmen in Sachen Länge der ausgezahlten Dividende in den Schatten stellt.

Wasserkonzern schlägt alle anderen Dividendenaktien

Bei dem Small Cap-Unternehmen handelt es sich um das Wasser- und Abwasserversorgungsunternehmen York Water, das 56 Gemeinden im amerikanischen Pennsylvania betreut. Mit einer Marktkapitalisierung von 548 Millionen US-Dollar kommt der Konzern zwar wesentlich kleiner daher als die Konkurrenz, dafür zahlt York Water schon seit 1816 ohne Unterbrechung eine Dividende.

Das sind 208 Jahre Dividenden für Anleger ohne Pause. Coca-Cola kommt nur auf 104 Jahre. Dennoch sind der Getränkehersteller und Johnson & Johnson nicht nur wegen der Unternehmensgröße wohl das bessere Investment. Denn allein die kontinuierlich ansteigende Dividende verspricht Anlegern mehr Erfolg beim Vermögensaufbau.

