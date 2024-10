Eli Lilly und Novo Nordisk gehören zu den absoluten Platzhirschen der Pharma-Industrie. Ein ganz frisches Unternehmen könnte den Giganten aber Marktanteile abgraben. Ist die Aktie einen Blick wert?

Was wäre die Biotech-Branche ohne Highflyer, die mit innovativen neuen Produkten sogar etablierte Player ins Schwitzen bringen? Genauso ein Kandidat wirbelt seit seinem Börsenstart Ende September die Märkte auf und hat aus bestimmten Gründen sogar das Potenzial, Pharmagiganten wie Eli Lilly und Novo Nordisk gefährlich zu werden.

BioAge Labs Konkurrenz für Eli Lilly und Co?

Die Rede ist von dem Biotech-Newcommer BioAge Labs. Der Konzern arbeitet nicht nur wie Eli Lilly und Co. an Behandlungen für Adipositas-Patienten, sondern hat sich auch dem Kampf gegen das Altern verschworen. Ganz konkret forscht BioAge an einem Wirkstoff mit dem Namen Azelaprag, der in Kombination mit den schon auf dem Markt erhältlichen Blockbuster-Medikamenten von Eli Lilly und Novo Nordisk zur Gewichtsreduktion getestet wird.

Die bisherigen Ergebnisse scheinen vielversprechend. So kann Azelaprag die positiven Effekte der Abnehmpräparate wohl noch verstärken und gleichzeitig bisher bekannte Nebenwirkungen, wie die Reduzierung der Muskelmasse, abmildern. Gerade für ältere Menschen ist das eine Game Changer. Noch spannender ist aber ein anderer Effekt des Wirkstoffes, der sich zum Haupumsatztreiber entwickeln könnte.

Kann BioAge das Altern stoppen?

Denn neben der Gewichtsrduktion aktiviert Azelaprag auch die Apelin-Rezeptoren, die auch bei körperlichem Training im Einsatz sind. Das Medikament könnte also im besten Fall zu einer Art Sportersatz werden und zwar nicht den Alterungsprozess an sich aufhalten, aber Menschen gesünder alt werden lassen. Noch ist das aber alles Zukunftsmusik.

Bis es tatsächlich konkrete Ergebnisse aus umfassenden klinischen Tests gibt, bleibt so eine neue Biotech-Aktie natürlich ein hochriskantes Investment, denn marktreife Produkte hat BioAge noch nicht. Dennoch kann es sich für Anleger lohnen, die Aktie im Blick zu behalten. Denn allein in dem laut Experten möglicherweise bis 2031 200 Milliarden US-Dollar schweren Markt für Mittel zur Gewichtsreduktion dürfte in Zukunft neben Eli Lilly und Novo Nordisk noch Platz für die ein oder andere Überraschung sein.

