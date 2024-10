Zugegeben, die letzten Tage liefen bei Kryptowährungen nicht so gut. Doch allgemein befinden wir uns jetzt im "Uptober". Und es gibt einige Anhaltspunkte dafür, dass die Rallye bei Bitcoin, Ethereum und einem geheimnisvollen dritten Coins bald losgeht.

Tatsächlich ist der Oktober grundsätzlich ein guter Börsenmonat für Kryptowährungen. Das haben Sie in den vergangenen Tagen sicherlich schon mal gelesen. Doch wir wollen in diesem Artikel nicht einfach nur pauschal zum Kauf von Bitcoin, Ethereum und Co blasen, sondern die besten Coins heraussuchen und konkrete Gründe liefern, warum es bald deutlich nach oben gehen kann:

Bitcoin, Ethereum und der geheimnisvolle Dritte

Wir haben uns nämlich die aktuellen Top 25 Kryptowährungen vorgenommen und ihre Performance im Oktober 2021, Oktober 2022 und Oktober 2023 unter die Lupe genommen. Und siehe da: Es gibt deutliche Unterschiede, welche Kryptowährungen im Oktober gut performen und welche nicht.

Der Bitcoin gehört zusammen mit Ethereum tatsächlich zu den Gewinnern. So konnte der Bitcoin um 40%, 5,5% und 28,5% zulegen, während Ethereum um 43%, 18,3% und 8,6% zulegen konnte.

Erstaunlicherweise hatte die beste Performance mit 37,2%, 105,7% und 10% aber der Dogecoin. Die Kryptowährung, die auch von Elon Musk unterstützt wird, gilt als sehr volatil und riskant, kann aber auch tolle Ergebnisse liefern. Es ist erstaunlich, dass dieser Coin im Oktober stets stabiler läuft, also viele andere etablierte Kryptowährungen.

Wem der Dogecoin allerdings zu riskant ist, der kann auch auf Binance Coin (35,6%, 14,4%, 5,4%), Polkadot (49,6%, 4,8%, 8,5%) oder Chainlink (25%, 3,6%, 38,7%) setzen.

Doch wie steht es jetzt aktuell um die Kryptowährungen?

So steht es aktuell um Bitcoin und Ethereum

Nachdem der Bitcoin zunächst Ende September seine 200-Tage-Linie erfolgreich überwunden hatte, folgte Anfang Oktober zunächst die Ernüchterung. Der Monat begann mit einem Abverkauf von rund 10 Prozent. Doch dies gehört bei Bitcoin dazu und hat auch mit einem wegen des Israel-Konflikts stärker werdenden Dollar zu tun. Nur bei einem schwachen US-Dollar performte Bitcoin in der Vergangenheit bislang gut.

So testete Bitcoin seine 50-Tage-Linie und den aktuellen Aufwärtstrend (siehe auch Chart von Tradingview unten) und hielt diese beiden Level. Dies darf als gutes Zeichen gewertet werden.

Weil die Zinssenkungen in den USA weitergehen dürften, dürfte der US-Dollar perspektivisch schwächer werden. Und niedrigere Zinsen sind ebenfalls gut für Kryptowährungen. Zwar kann der Oktober noch ziemlich volatil werden, weil die US-Wahlen Anfang November noch etwas Unsicherheit bergen. Doch spätestens Ende Oktober dürfte sich bei Bitcoin ein Goldendes Kreuz bilden und der Weekly-MACD dürfte ebenfalls bullisch ausbrechen.

Etwas Geduld müssen Anleger noch haben und auch Risiken nach unten dürfen nicht außer Acht gelassen werden. Dennoch kann es nicht schaden, für den Ausbruch dann die richtigen Coins neben Bitcoin und Ethereum im Portfolio zu haben.

www.tradingview.com Bitcoin

