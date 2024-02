Bei dieser Aktie ist die laut Insidern wohl beste Traderin der Welt eingestiegen und hat den Kurs direkt um sieben Prozent nach oben schießen lassen. Zeit auch für Anleger hier zu investieren?

Die demokratische Abgeordnete Nacy Pelosi gilt laut mehreren Experten als eine der besten Traderinnen der Welt. Bzw. wird offiziell der Mann der 83-Jährigen als Börsengenie genannt, der beispielsweise im Jahr 2023 eine Rendite von 66 Prozent hinlegte. Doch woran liegt diese extreme Performance? Und welche Aktie hat die Demokratin jetzt im Visier?

Das ist die beste Traderin der Welt

Offiziell gibt es keine Erklärung für den außerordentlichen Börsenerfolg von Nancy Pelosi und ihrem Mann. Mit Blick auf die Trades ist allerdings klar, was die Performance so außerordentlich macht: Timing. So kaufte die Abgeordnete 2022 in der Krise Alphabet und verkaufte nur einen Monat bevor das Unternehmen eine massive Kartellrechtsklage der FTC erleben musste. Mit einer kürzlichen Wette auf Nvidia machte die Demokratin zudem über 100 Prozent Gewinn.

Hinter vorgehaltener Hand oder zwischen den Zeilen wird deswegen häufig von Insidertrading gesprochen. Politiker in den USA stehen deswegen häufig in der Kritik, da sie häufig Zugang zu exklusiven Informationen haben. Dies ist der Grund, warum offiziell Nancy Pelosis Mann Paul Pelosi das Portfolio führt.

Aber egal ob Insidertrading oder nicht. Die Abgeordnete hat nun eine neue Aktie gekauft, die in Reaktion auf die Nachricht direkt sieben Prozent nach oben geschossen ist:

Auf der Suche nach spannenden Technologie- und KI-Aktien?

Dann werfen Sie jetzt einen Blick in den BÖRSE ONLINE KI Index

Beste Traderin der Welt setzt jetzt auf diese Aktie

So ist die 83-jährige (offiziell ihr Mann) bei Palo Alto Networks eingestiegen. Es wurden Mitte Februar Calloptionen auf die Aktie im Wert zwischen 500.000 und einer Million US-Dollar erworben. In den vergangenen Tagen wurde ein weiterer Kauf zwischen 250.000 und 500.000 US-Dollar gemeldet.

Infolgedessen schoss die Aktie von Palo Alto nach oben, denn der Anbieter von Cyber-Security-Lösungen und IT-Infrastruktur steht nach schlechten Ergebnissen stark unter Druck. Binnen der letzten 30 Tagen verlor man elf Prozent an Wert, bleibt allerdings auf der langfristigen Wachstumsschiene.

Dementsprechend kann sich jetzt für Anleger ein Blick auf die Aktie lohnen. Aktuell bewegt sich der Wert in einem Rebound Richtung 50-Tage-Linie und könnte bei einem Durchbruch bald wieder zu alten Jahreshochs laufen. Trotzdem ist Vorsicht geboten, denn die Aktie hat in der Vergangenheit hohe Volatilität gezeigt und ist nur etwas für echte Spekulanten.

Lesen Sie auch:

11,43 Prozent Dividendenrendite mit Vodafone, Deutsche Telekom, Freenet und Co. – Hohe Dividenden und niedrige KGVs mit Telekom und IT-Aktien

Oder:

Top-Analyst bullisch hoch zehn: Diese Tech-Aktien wachsen 2024 nochmal zweistellig