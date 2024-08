Dieser Analyst gilt nicht nur als der beste Analyst der Welt, sondern auch als der beste Analyst für Tech-Aktien. Und jüngst gab er nun Kaufempfehlungen für mehrere spannende Aktien heraus, die nun Kurschancen von bis zu 100 Prozent bieten könnten.

Mark Lipacis hat gerade allen Grund zur Freude. Denn der Evercore-Analyst ist laut dem Finanzportal „TipRanks“ der beste Analyst der ganzen Wall Street. Regelmäßig bewertet das Portal die Performance von mehreren tausend Analysten und regelmäßig rangiert Lipaics ganz weit oben in der Liste. Nun markiert er aktuell sogar die Spitze von über 8.900 Analysten.

Seine Erfolgsrate liegt bei sagenhaften 70 Prozent. Das bedeutet: 70 Prozent seiner Empfehlungen bescheren Anlegern tatsächlich eine positive Rendite. Der durchschnittliche Ertrag, den sie dabei mit den von Lipacis empfohlenen Aktien machen, liegt bei über 30 Prozent.

Besonders spannend: Der Top-Analyst hat jüngst ein paar Aktualisierungen bei seinen Kaufempfehlungen getätigt und dabei finden sich einige KI-Aktien, die jetzt Kurschancen von bis zu 100 Prozent bieten.

Für diese KI-Aktien ist der beste Analyst jetzt mega bullisch

Der Top-Analayst Mark Lipacis gilt nicht nur der beste Analyst insgesamt, sondern auch als der beste für Tech-Aktien, denn hier setzt der Experte seinen Schwerpunkt. Er konzentriert sich dabei vor allem auf den US-Markt, aber auch auf Aktien aus der UK, Frankreich und Kanada. Insgesamt ist Lipacis eher bullisch unterwegs, denn fast 80 Prozent seiner Empfehlungen sind derzeit Kaufempfehlungen.

Wir haben einen Blick auf seine jüngsten Empfehlungen vom August geworfen – und dabei könnten extrem hohe Kurschancen winken. Lipacis konzentriert sich im Tech-Bereich vor allem auf die Halbleiterbranche. Und Halbleiter gelten beim Thema KI nun mal als die Infrastruktur, damit eine jede KI-Technologie überhaupt erst funktionieren kann. Zu seinen Empfehlungen zählt etwa die Microchip-Aktie, für die er mit einem Kursziel von 101 US-Dollar aktuell Kurschancen von fast 30 Prozent sieht. Microchip ist ein Halbleiterhersteller aus den USA mit über 125.000 Kunden aus Branchen wie Automobil, Industrie oder auch Verteidigung. Rund 50 Prozent Kurschance sieht der Experte für das Halbleiterunternehmen Allegro MicroSystems, das als ein Weltmarktführer für Magnetsensoren, die etwa bei E-Ladestationen oder Robotern zum Einsatz kommen.

Auch ARM ist auf Lipacis Empfehlungsliste, hier winken satte 40 Prozent Kurschance. ARM verkauft die Lizenzen seiner Chiparchitektur an andere Unternehmen. Nicht nur der Experte ist begeistert: Auch KI-Gigant Nvidia hat bereits in ARM investiert. Die höchsten Kurschancen sieht Lipacis derzeit aber für das Halbleiterunternehmen Astera Labs mit fast 100 Prozent und einem Kursziel von 80 US-Dollar. Das Unternehmen ist erst dieses Jahr im März an die Börse gegangen, liegt seitdem über 40 Prozent im Minus. Die Aktie ist in Deutschland außerdem noch nicht handelbar – interessierte Anleger müssen daher bei den US-Börsen mit höheren Gebühren rechnen.

Ebenfalls sind Lipacis Halte-Empfehlungen vom August interessant. Dazu zählen nämlich Intel und Qualcomm.

Die Empfehlungen von Analyst Mark Lipacis im August