Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Microchip Technology

%
H T
WKN 886105
ISIN US5950171042
Börse -
Stand -
Microchip Technology Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu Microchip Technology

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu Microchip Technology

    dpa-AFX News zu Microchip Technology

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu Microchip Technology

    Kennzahlen (in USD)

    2028e 2027e 2026 2025 2024
    Umsatz (Mrd) 7,20 6,21 4,71 4,40 7,63
    Nettogewinn (Mrd) 2,37 1,81 0,23 0,00 1,91
    Gewinn/Aktie 2,88 1,81 0,22 -0,01 3,52
    Dividende/Aktie 1,97 1,88 1,82 1,82 1,68
    Rendite (%) 2,66 2,53 2,82 3,75 1,87
    KGV 17,68 23,29 293,68 - 25,49
    KUV 5,82 6,74 7,42 5,91 6,31

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Microchip Technology Inc. ist ein führender Anbieter von IC-basierten Embedded Control Systemen. Die Produktion, Montage und der Test von Wafern erfolgen in eigenen Werken in den USA, Thailand und den Philippinen. Mit dem breiten Produktportfolio wird den Kunden eine Total System Solution (TSS), eine Kombination aus Hardware, Software und Dienstleistungen, zur Verfügung gestellt. Unterstützt werden Wachstumsbereiche wie 5G, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, Internet of Things, Fahrerassistenzsysteme, autonomes Fahren und Elektrofahrzeuge. Die Ursprünge des Konzerns datieren ins Jahr 1987, als MT aus dem später aufgespaltenen General Instruments Konzern herausgelöst wurde und zwei Jahre später von einem Risikokapital-Konsortium übernommen wurde, die das Unternehmen 1993 an die Börse brachten.

    Offizielle Webseite: https://www.microchip.com

    Aktionärsverteilung