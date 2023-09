Unternehmensprofil

Die Microchip Technology Inc. ist ein führender Anbieter von IC-basierten Embedded Control Systemen. Die Produktion, Montage und der Test von Wafern erfolgen in eigenen Werken in den USA, Thailand und den Philippinen. Mit dem breiten Produktportfolio wird den Kunden eine Total System Solution (TSS), eine Kombination aus Hardware, Software und Dienstleistungen, zur Verfügung gestellt. Unterstützt werden Wachstumsbereiche wie 5G, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, Internet of Things, Fahrerassistenzsysteme, autonomes Fahren und Elektrofahrzeuge. Die Ursprünge des Konzerns datieren ins Jahr 1987, als MT aus dem später aufgespaltenen General Instruments Konzern herausgelöst wurde und zwei Jahre später von einem Risikokapital-Konsortium übernommen wurde, die das Unternehmen 1993 an die Börse brachten.

Offizielle Webseite: www.microchip.com