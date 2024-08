Wird es Zeit, jetzt bei Nvidia zuzuschlagen? Ein Analyst hat sein Kursziel für die Aktie aus bestimmten Gründen nun jedenfalls nochmal deutlich erhöht – und sieht riesige Kurschancen für die Aktie.

Auf diesen Tag wartet die ganze Wall Street gebannt: den 28. August. Denn da will der KI-Riese Nvidia die Zahlen zum jüngsten Quartal präsentieren. Zuletzt hatte es das Unternehmen immer wieder geschafft, die Erwartungen zu übertreffen woraufhin es für die Aktie bergauf ging.

Doch wird der KI-Gigant auch diesmal wieder liefern können? Besonders schwierig: Auch, wenn das Unternehmen als eines der wichtigsten und profitabelsten Unternehmen beim Thema Künstliche Intelligenz (KI) gilt, muss es es schaffen, mit seinen Zahlen die enorme Begeisterung um das Thema KI, das die Aktie bereits stark in die Höhe getrieben hat, weiter zu rechtfertigen.

Nicht zu vergessen ist außerdem die allgemeine Korrektur, die jüngst vor allem auch Tech-Aktien getroffen hat. So lieg etwa die Nvidia-Aktie seit Mitte Juni von ihrem Allzeithoch rund 20 Prozent im Minus. Könnten dies nun also etwa günstige Einstiegschancen sein, die Anleger jetzt nochmal nutzen sollten, bevor die Aktie am 28. August womöglich durch die Decke geht?

Einer, der davon jedenfalls überzeugt zu sein scheint, ist Top-Analyst Ivan Feinseth von Tigress.

Top-Analyst hebt sein Kursziel für Nvidia drastisch an – jetzt Aktie vor den Zahlen kaufen?

So berichtete das Finanzportal „TipRanks“, dass der Analyst jüngst sein Kursziel für die Nvidia-Aktie nochmal drastisch angehoben hat. Feinseth ist nicht irgendein Analyst. Laut dem Portal zählt er zu den derzeit drei besten Prozent der Wall Street.

„Nvidias fortlaufende fortschrittliche GPU-Entwicklung, Innovation und neue Produkteinführungen werden die Business-Performance-Trends weiter beschleunigen, da Nvidia bei der Einführung von KI an vorderster Front bleibt", so der Analyst laut TipRanks. Es bestehe „weiterhin Aufwärtspotenzial“ für die Aktie.

Konkret sieht er eine Kurschance von derzeit fast 50 Prozent. Er stuft die Aktie als „Strong Buy“ ein und erhöhte das Kursziel von zuvor 98,50 US-Dollar auf 170 US-Dollar. Und dafür nennt er konkrete Gründe.

Darum denkt der Analyst, dass die Nvidia-Aktie so stark ansteigen wird

Zum einen rechnet Feinseth damit, dass der Markt für generative KI in den nächsten zehn Jahren zwischen einer und zwei Billionen US-Dollar liegen wird. Das entspricht einer durchschnittlich jährlichen Wachstumsrate von 40 Prozent.

Auch denkt der Experte, dass Nvidia seine Marktführerschaft im Bereich der Rechenzentren weiter ausbauen wird und es zudem schafft, den Umsatz auch in anderen vielversprechenden Bereichen zu steigern wie etwa dem Gesundheitswesen, autonomen Fahrzeugen oder auch dem Cloud-basierten Gaming.

Das Unternehmen sei finanziell gut aufgestellt, um diese Gelegenheiten auch zu nutzen. „Die starke Bilanz und der Cashflow von Nvidia ermöglichen es dem Unternehmen, wachstumsfördernde Initiativen durch kontinuierliche Innovationen und strategische Akquisitionen zu finanzieren und die Rendite für die Aktionäre durch kontinuierliche Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe zu steigern", so der Analyst.

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.

