Wenn der beste Analyst der Welt rund 45 Prozent Kurschance für eine Aktie sieht, die fast jeder kennt, sollten Anleger genau hinsehen. Das steckt dahinter

Das muss man erst einmal schaffen: Den Titel bester Analyst der Welt verdient man sich nicht so leicht. Doch das Finanzportal „TipRanks“ rankt Wall Street Analysten regelmäßig nach ihrer Erfolgsrate und kürt die besten der besten.

Ganz frisch im neuen Jahr 2024 schaffte es nun der Analyst Patrick Brown an die Spitze. Er konzentriert sich auf amerikanische Aktien aus den Bereichen Baumaterialien, Transport-, Abfall- und Industriedienstleistungen. Ein Blick auf Browns Kaufempfehlungen zeigt: Der Analyst gehört eher zu den Bullen der Wall Street, denn die deutliche Mehrheit seiner Empfehlungen sind Kaufempfehlungen. Er ist besser als mehr als 8600 andere Analysten und seine Erfolgsrate liegt bei stolzen 77 Prozent.

Und ein Blick auf seine aktuellen Kaufempfehlungen bei TipRanks zeigt: Für eine weltbekannte Aktie ist er aktuell besonders bullisch und sieht eine Kurschance von 45 Prozent. Das steckt dahinter.

45 Prozent Kurschance mit dieser bekannten Aktie – jetzt kaufen?

Dabei handelt es sich um das weltbekannte Transport-Unternehmen UPS. Brown empfiehlt die Aktie zum Kauf mit einem Kursziel von 205 US-Dollar – eine Kurschance von rund 45 Prozent. Auf den ersten Blick erschließt sich der Optimismus nicht ganz so leicht. Denn nicht nur büßte die Aktie 2023 bereits kräftig ein, auch seit Jahresanfang liegt sie bereits wieder im Minus.

Das lag vor allem am schwierigen wirtschaftlichen Umfeld, in dem die Nachfrage der Konsumenten litt, zudem hatte UPS mit teuren Arbeitsvertragsverhandlungen zu kämpfen. In der Ergebnisveröffentlichung hieß es von CEO Carol Tomé: „2023 war ein einzigartiges und schwieriges Jahr und wir haben uns in all dem darauf konzentriert, das zu kontrollieren, was wir kontrollieren konnten, sind unserer Strategie treu geblieben und haben unsere Grundlage für zukünftiges Wachstum gestärkt.“

Der Umsatz ging um neun Prozent zurück, der bereinigte Gewinn je Aktie sogar um 35 Prozent auf 8,47 US-Dollar. Immerhin wird für das laufende Jahr von Analysten wieder ein Plus beim Umsatz um 2,7 Prozent auf 93,43 Milliarden US-Dollar erwartet, der Gewinn je Aktie könnte jedoch erneut um 1,2 Prozent auf 8,37 US-Dollar sinken. Jedoch: Die Dividende wurde zum 15. Mal in Folge erhöht und steht nun bei 1,63 Dollar. Damit bietet UPS derzeit eine Dividendenrendite von 4,59 Prozent.

Fazit Das KGV von UPS liegt derzeit bei 17 – damit ist die Aktie derzeit deutlich günstiger als zum Fünfjahres-Durchschnitt von 25 zu haben. Der Konzern möchte sich neben der Steigerung des Liefervolumens auch auf die Verbesserung beim Umsatz konzentrieren. Auch hat es UPS geschafft, dass 2023 über zehn Prozent des Volumens auf Amazon entfiel. Da der Tech-Gigant sein Liefervolumen stetig ausbaut, kann dieses Ass im Ärmel UPS deutlich zugutekommen. UPS zählt zu den größten Transportunternehmen der Welt. Dass sich die Aktie bei einer Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage wieder erholt, ist absolut im Bereich des Möglichen. Diese Erholungs-Chance können Anleger nutzen. Der Durchschnitt der Analysten sieht mit einem Kursziel von 161,54 Dollar fast 14 Prozent Kurschance. Noch optimistischer ist die Deutsche Bank, die mit 183 Dollar sogar fast 30 Prozent Kurschance sieht.

