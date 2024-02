Wir haben 12 spannende Aktien herausgesucht, die im Februar Dividende bezahlen. Darunter sind auch viele deutsche Unternehmen, sowie eine Dividendenrendite von bis zu 10,19 Prozent. Welche Werte Anleger sich anschauen können.

Dividenden im Februar 2024 von bis zu 10,19 Prozent

Aktie Dividendenrendite Ex-Tag Anzahl Ausschüttungen pro Jahr ASML 0,75% 05.02. 4 Aurubis 2,67% 16.02. 1 Bertrandt 1,73% 22.02. 1 Citigroup 3,64% 02.02. 4 Deutsche Beteiligungs AG 2,86% 23.02. 1 Energy Transfer 8,49% 06.02. 1 Equinor 10,19% 14.02. 4 Infineon 0,95% 26.02. 1 Siemens 2,51% 09.02. 1 Stabilus 2,69% 08.02. 1 Starbucks 2,30% 08.02. 4 Thyssenkrupp 2,56% 05.02. 1 Verbio 1,01% 05.02. 1

Dabei sollten Anleger aber nicht nur auf die Höhe der Dividendenrendite achten, sondern auch darauf, dass die Aktie sich in einem schönen Aufwärtstrend befindet. Denn was bringt eine tolle Dividende, wenn die Aktie dann nur verliert? So können sich Anleger also die Aktien von ASML und Citigroup genauer ansehen, weil die Papiere sich deutlich über der 50-Tage-Linie und der 200-Tage-Linie befinden. Eventuelle Rücksetzer können Anleger hier zum Einstieg nutzen.

Dabei zahlen die Equinor-Aktie und die Energy Transfer-Aktie die höchsten Dividendenrenditen. Bei der norwegischen Equinor handelt es sich um ein Energie-Unternehmen, welches Rohöl und Erdgas handelt. Allerdings befindet sich der Aktienchart trotz einer tollen Dividendenrendite von 10,19 Prozent aktuell im Abwärtstrend. Hier warten Anleger besser erstmal auf eine Bodenbildung.

Besser sieht es bei der Energy Transfer-Aktie aus. Denn die Aktie bildet im Chart einen schönen Aufwärtstrend und bietet zudem eine aktuelle Dividendenrendite von 8,49 Prozent. Anleger schauen sich den Titel mal an.

Zudem ist interessant, dass sehr viele deutsche Aktien im Februar ihre Jahresdividenden zahlen:

Deutsche Dividenden im Februar 2024

Unter Anderem zahlen nämlich die DAX-Konzerne Siemens mit aktuell rund 2,51 Prozent Dividendenrendite und Infineon mit 0,95 Prozent Dividendenrendite ihre Jahres-Dividenden jetzt im Februar. Dabei sieht die Siemens-Aktie im Chart gut aus, weswegen Anleger hier zugreifen können. Die Infineon-Aktie ist aktuell etwas volatiler und das Papier des Chip-Unternehmens fiel nun durch die 50-Tage-Linie und die 200-Tage-Linie, sodass der Trend hier nicht mehr ganz so gut aussieht. Anleger warten bei Infineon vorerst besser ab.

Zudem zahlen aber auch die Midcap-Unternehmen Bertrandt (1,73 Prozent Dividendenrendite), Thyssenkrupp (2,56 Prozent Dividendenrendite) und etwa die Deutsche Beteiligungs AG (2,86 Prozent Dividendenrendite) gute Dividenden im Januar.

Hinweis zu Dividenden im Februar 2024

Wichtig: Die obige Liste stellt nur eine Auswahl von Aktien dar, die sowohl im Februar 2024 ihren ex-Tag haben, als auch ihre Dividende zahlen. Es gibt weitere Aktien, die im Februar 2024 eine Dividende zahlen und auch einige Aktien, die ihren ex-Tag bereits hatten und dann bald bezahlen. Für Anleger ist es ja aber schön, wenn man sich die Aktien auch wirklich vorher noch ins Depot legen kann. Dabei zahlen manche dieser Unternehmen ihre jährliche Dividende im Februar. Manche schütten aber "nur" ihre vierteljährliche oder monatliche Dividende aus. Anleger prüfen also im Einzelfall, wie viel Rendite es im Februar 2024 gibt. Doch in der Tabelle oben finden Sie ganz rechts die Anzahl an jährlichen Ausschüttungen. Zudem achten Anleger darauf, die Aktie bereits einige Tage vor dem Ex-Datum im Depot zu haben. Je nach Land und Regelung muss man die Aktie zu einem anderen Tag im Depot haben. Wer sie ein paar Tage vorher hat, sollte auf der sicheren Seite sein.