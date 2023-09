Unternehmensprofil

Die United Parcel Service Inc. (UPS) ist laut eigenen Angaben der weltgrößte Paketzusteller mit einem durchschnittlichen Liefervolumen von mehr als 24 Mill. Einzelsendungen pro Tag, verteilt auf über 220 Länder. Das internationale Netzwerk umspannt die Land-, Luft- und Seefracht und stützt sich auf zahlreiche lokale Logistikeinrichtungen. Im Heimatmarkt USA ist UPS führend in der Logistik-Kategorie "less-than-truckload" (weniger als eine Lkw-Ladung). Zudem ist UPS auch einer der wichtigsten Anbieter von Lösungen für das globale Supply-Chain-Management seiner Kunden. Neben dem Transport und dem Zustellen zählen frachtbezogene Brokerage- und Finanzdienstleistungen zum Angebot des Konzerns. Operativ unterscheidet UPS die Segmente U.S. Domestic Package, International Package, Supply Chain & Freight, Forwarding, Truckload Brokerage, Logistics & Distribution, UPS Freight, Customs Brokerage und UPS Capital. Der Paketdienstleister wurde als Kurrier- und Lieferservice 1907 in Seattle gegründet.

Offizielle Webseite: www.ups.com