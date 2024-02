Mark Lipacis von Jefferies gilt als der beste Analyst für Tech-Aktien weltweit. Bei einer spannenden Halbleiter-Aktie sieht er nun besonders große Chancen – so viel Kurspotenzial ist drin

Der beste Tech-Analyst der Welt zu sein, will schon etwas heißen. Doch Mark Lipacis von Jefferies hat es geschafft: Das Finanzportal „TipRanks“ rankt Analysten der Wall Street regelmäßig und hier steht Lipacis schon seit einiger Zeit auf Platz eins der Tech-Analysten. Nicht nur das: Er schafft es sogar auf Platz zwei von allen Analysten insgesamt, setzte sich hier gegen über 8700 andere Experten durch.

Seine Erfolgsrate liegt bei sagenhaften 71 Prozent. Wir haben uns daher seine Empfehlungsliste auf TipRanks genauer angesehen und bemerkt: Für ein amerikanisches Halbleiterunternehmen scheint er dabei besonders bullisch. Es bietet laut Lipacis sogar deutlich mehr Kurschancen als Tech-Gigant Nvidia.

Diese Halbleiteraktie bietet laut bestem Tech-Analyst zweistelliges Kurspotenzial

Eine von Mark Lipacis Top-Empfehlungen ist die Aktie des amerikanischen Halbleiterunternehmens ON Semiconductor aus Arizona. Mit einem Kursziel von 95 Dollar sieht er hier aktuell über 23 Prozent Kurschance. Das will etwas heißen: Denn auch, wenn er die Nvidia-Aktie ebenfalls zum Kauf empfiehlt, liegt sein Kursziel von 610 Dollar derzeit deutlich unter dem Kurs des Tech-Giganten.

Könnte ON Semiconductor also noch mehr Wachstumschancen bieten? Die Aktie liegt auf Sicht von fünf Jahren fast 300 Prozent im Plus. Auf Sicht von einem Jahr büßte die Aktie allerdings acht Prozent ein, seit Jahresanfang sind es außerdem sechs Prozent. Zuletzt brachte das Unternehmen Zahlen für das vierte Quartal, die solide Ergebnisse zeigten. Im Automobilbereich konnte ON Semiconductor den Umsatz für das Gesamtjahr um 29 Prozent steigern und außerdem für 564 Millionen Dollar Aktien zurückkaufen. „Unsere Dynamik setzte sich im vergangenen Jahr fort, als wir einen Rekordumsatz im Automobilbereich und ein vierfaches Wachstum des Siliziumkarbidumsatzes im Vergleich zum Vorjahr erzielten.“, sagte der CEO Hassane El-Khoury bei der Veröffentlichung der Zahlen.

ON Semiconductor bedient gleich mehrere starke Wachstumsfelder wie die Automobilbranche, die Industrie, Medizin, Luft- und Raumfahrt sowie 5G und Cloud. Auch die Mehrheit der Analysten rät neben Lipacis zum Kauf und sieht mit einem durchschnittlichen Kursziel von 89 Dollar 16 Prozent Kurschance nach oben.

2023 waren allerdings der Umsatz und Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr leicht rückläufig, ebenso rechnen Analysten auch für das laufende Jahr hier mit Rückgängen, ehe es 2025 wieder nach oben gehen könnte. Zweifelsfrei bringt die Aktie mit einem Beta von über 1,8 auch eine hohe Volatilität mit sich. Ihr Hoch erreichte sie erst im Juli bei 108 Dollar. Dass sie die 95 Dollar von Lipacis schaffen könnte, ist nicht unwahrscheinlich, vor allem, da Halbleiter beim Trend-Thema KI eine riesige Rolle spielen.

