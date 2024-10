Diese Tech-Aktie ist am Dienstag plötzlich deutlich unter Druck geraten, denn ein bekannter Short-Investor hat Anleger hier vor einem potenziellen Betrug gewarnt. Müssen sich Anleger jetzt in Acht nehmen? Und droht hier eine Art von Wirecard 2.0?

Am Dienstag ging es der Aktie des Gaming-Konzerns Roblox an den Kragen. Zeitweise ging es mit den Papieren um acht Prozent nach unten, nachdem bekannt geworden war, dass der bekannte Shortseller Hindenburg Research sich gegen den Wert positioniert hat.

Bei dieser Tech-Aktie sollten Sie sich jetzt in Acht nehmen, warnt Short-Investor

Denn Hindenburg beschuldigt Roblox des Betruges und behauptete in einem veröffentlichten Short-Report, dass das Unternehmen die Anzahl der täglichen Besucher mit der Anzahl der Gesamtbesuche in seinen Reportings vertauschen würde.

„Roblox belügt Investoren, Regulierungsbehörden und Werbetreibende über die Anzahl der „Personen“ auf seiner Plattform und bläht diese wichtige Kennzahl um 25–42 Prozent und mehr auf“, schrieb Hindenburg. Roblox bestritt durch einen Unternehmenssprecher die Vorwürfe.

Betrug bei dieser Tech-Aktie?

Ob es sich also um Betrug handelt oder nicht, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgesehen werden. Sicher werden allerdings bei berichtigten Zweifeln etwaige Untersuchungen der Wettbewerbsbehörden erfolgen.

Anleger sollten sich in diesem Umfeld von der Aktie von Roblox fernhalten. Der Tech-Wert könnte angesichts des entstandenen Misstrauens (auch wenn kein wirklicher Betrug vorliegt) an der Börse abgestraft werden. Ein mahnendes Beispiel sind dazu ehemalige Ziele von Hindenburg, gegen die sich der Short-Investor positioniert hat. So konnte etwa bei der Holding Icahn Enterprises nie ein Betrug nachgewiesen werden, dennoch notiert das Papier seit der Short-Attacke 73 Prozent tiefer.

Hinweis: Die Aktie von Roblox ist an deutschen Börsen nicht handelbar. Wer dennoch die Papiere kaufen oder verkaufen möchte, muss den Umweg über die amerikanischen Handelsplätze gehen, was mit zusätzlichen (teilweise deutlich erhöhten) Kosten verbunden sein kann. Welche Broker den Handel mit Wertpapieren an der NYSE und Nasdaq anbieten, erfahren Sie im BÖRSE ONLINE Broker Vergleich

