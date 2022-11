Der legendäre Investor Micheal Burry hat gerade in fünf neue Aktien investiert, nachdem er den größten Teil seines Aktienportfolios im zweiten Quartal liquidiert hatte. Was können Anleger jetzt davon halten?

Der legendäre Investor Michael Burry wurde berühmt und zum Milliardär, weil er die Immobilienkrise 2007/2008 richtig vorhersagte und Short auf den Immobilienmarkt ging. Spätestens seit dem Hollywood-Film 2015 ist Burry berühmt. Immer wieder fällt er aber auch durch eine sehr kontroverse Meinung auf, die er meistens über Twitter teilt. Aktuell sieht er den Markt vor einer Rezession. Über den Sommer hatte Burry deswegen sogar nur in eine einzige Aktie investiert. Immer noch warnt Burry davor, dass "das Schlimmste" an den Märkten noch bevorsteht. Doch jetzt hat Michael Burry in diese fünf Aktien neu investiert.

In diese Aktien investiert Michael Burry jetzt

Im Sommer besaß Michael Burry mit seinem Unternehmen Scion Capital lediglich die Aktie des Gefängnis-Betreibers Geo Group. Neu hinzugekommen sind im dritten Quartal die Aktien des Raketentriebwerkherstellers Aerojet RocketDyne, dem Telekommunikationsunternehmen Charter Communications, dem Gefängnisbetreiber CoreCivic, dem südamerikanischen Telekom-Konzern Liberty Latin America und der Mediengruppe Qurate Retail.

Dabei setzt Burry vor allem die Branchen Weltraum, Medien und Gefängnisse. Sein Kalkül dahinter: Da Burry immer noch von einem Absturz der Wirtschaft und damit einem Einbruch am Aktienmarkt glaubt, setzt er auf Branchen, die möglichst krisenfest sind.

Ob sich diese Strategie aber für jeden Privatanleger eignet, sei dahingestellt. Die meisten Aktien, auf die Michael Burry setzt, sind in Deutschland und Europa eher weniger bekannt.

Michael Burry, der Big Short Investor, und sein Fonds Scion Capital

Aktuell hat Scion Capital laut der Seite www.whalewisdom.com rund 291 Millionen Dollar Assets under Management. Davon sind aber lediglich 41 Millionen Dollar investiert. Das aktuelle Portfolio teilt sich wie folgt auf: Geo Group ist die größte Position mit 37,65 Prozent Anteil. Gefolgt von Qurate Retail mit 24,34 Prozent, CoreCivic mit 15,52 Prozent, Aerojet RocketDyne mit 12,84 Prozent, Charter Communications mit 7,35 Prozent und Liberty Latin mit 2,32 Prozent.