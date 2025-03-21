Charter Communications
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H T
WKN A2AJX9
ISIN US16119P1084
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu Charter Communications
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|53,71
|54,26
|54,77
|55,09
|54,61
|Nettogewinn (Mrd)
|5,02
|5,29
|5,77
|5,85
|5,26
|Gewinn/Aktie
|45,27
|42,10
|36,90
|35,53
|30,54
|Dividende/Aktie
|-
|-
|-
|-
|-
|Rendite (%)
|-
|-
|-
|-
|-
|KGV
|3,29
|3,47
|5,66
|9,65
|12,73
|KUV
|0,31
|0,34
|0,54
|0,88
|1,03
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Charter Communications Inc. ist einer der führenden Kabelnetzbetreiber in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Kabelfernsehen & Radio, Internetzugang, Ethernetservices (VPN auf Layer 3, Co-Location etc.) und Telefonanschlüsse an. Die operative Geschäftstätigkeit ist in Internet-, Video- und Telefondienste gegliedert.
Offizielle Webseite: https://corporate.charter.com/