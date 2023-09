Unternehmensprofil

Die Charter Communications Inc. ist einer der führenden Kabelnetzbetreiber in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Kabelfernsehen & Radio, Internetzugang, Ethernetservices (VPN auf Layer 3, Co-Location etc.) und Telefonanschlüsse an. Die operative Geschäftstätigkeit ist in Internet-, Video- und Telefondienste gegliedert.

Offizielle Webseite: https://corporate.charter.com/