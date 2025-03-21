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Charter Communications

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WKN A2AJX9
ISIN US16119P1084
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 53,71 54,26 54,77 55,09 54,61
    Nettogewinn (Mrd) 5,02 5,29 5,77 5,85 5,26
    Gewinn/Aktie 45,27 42,10 36,90 35,53 30,54
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 3,29 3,47 5,66 9,65 12,73
    KUV 0,31 0,34 0,54 0,88 1,03

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Charter Communications Inc. ist einer der führenden Kabelnetzbetreiber in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Kabelfernsehen & Radio, Internetzugang, Ethernetservices (VPN auf Layer 3, Co-Location etc.) und Telefonanschlüsse an. Die operative Geschäftstätigkeit ist in Internet-, Video- und Telefondienste gegliedert.

    Offizielle Webseite: https://corporate.charter.com/

    Aktionärsverteilung