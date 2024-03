Bei Bill Gates ist bekannt, dass ein Großteil seines Vermögens aus Microsoft besteht, doch tatsächlich investiert der Milliardär auch in andere Unternehmen, die Anlegern teilweise völlig unbekannt sind. Lohnt sich hier ein Blick?

Bill Gates ist durch Microsoft zum Milliardär geworden und bis heute ist das von ihm gegründete Unternehmen seine größte Aktienposition. Doch gräbt man sich etwas tiefer in das Depot des ehemals reichsten Menschen der Welt ein, so stellt man überraschend fest, dass Gates auch einige völlig unbekannte Aktien, abseits von Berkshire Hathaway, Microsoft, Caterpillar & Co. hält.

In diese vier unbekannten Aktien ist der Milliardär Bill Gates investiert

Dementsprechend kann sich jetzt für Anleger ein Blick auf diese unbekannten Titel lohnen, besonders da Analysten bei einigen dieser Werte Kurschancen sehen:

Coca-Cola FEMSA (Kurspotenzial laut Analysten: 16,3 Prozent)

Nicht die Aktie von Coca-Cola, sondern die von Coca-Cola FEMSA findet sich im Portfolio des Milliardärs Bill Gates. Dabei handelt es sich nicht um den Getränkehersteller, sondern einen seiner abgespalteten Abfüller.

Letzter operiert primär in Mexiko, wo die Nachfrage nach Cola enorm ist, was zu einem starken Umsatzwachstum bei FEMSA führt. Angesichts dessen sehen die Analysten für die Aktie weitere 16,3 Prozent Kurspotenzial.

EcoLab (Kurspotenzial laut Analysten: -3,5 Prozent)

Kein Kurspotenzial sehen die Analysten dagegen für die Aktie von EcoLab, nachdem das Papier eine beeindruckende Rallye hingelegt hat.

Konkret befasst sich das Unternehmen mit der Säuberung und Analyse von Wasser, speziell in den USA. Ein Thema, das speziell im Kontext des steigenden Trinkwassermangels weltweit noch größer werden könnte.

Waste Connections (Kurspotenzial laut Analysten: 3,9 Prozent)

Neben der bekannten Waste Management hält Bill Gates in seinem Portfolio noch die etwas kleinere Waste Connections aus Kanada. Diese ist wie der große Konkurrent im Bereich Abholung, Sortierung und Recycling aktiv.

Nach einer Rallye von 28 Prozent über die vergangenen zwölf Monate sind Analysten allerdings nicht mehr allzu optimistisch für den Wert und sehen nur 3,9 Prozent Kurspotenzial.

Crown Castle (Kurspotenzial laut Analysten: 10,2 Prozent)

Unter Einkommensinvestoren zumindest ein Begriff ist die Aktie von Crown Castle, an der Bill Gates aktuell Aktien im Wert von 163 Millionen US-Dollar hält. Das Unternehmen ist dabei primär im Markt für Funktürme und deren Instandhaltung sowie Vermietung aktiv.

Da es sich bei dem Wert um einen Immobilientitel handelt, hat auch hier die Zinswende auf den Kurs gedrückt. Mit der Aussicht auf wieder sinkende Raten sehen Analysten allerdings 10,2 Prozent Kurspotenzial.

